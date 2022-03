Tom Beugelsdijk heeft zich dinsdag weer laten zien op de training van Sparta Rotterdam. De verdediger is hersteld van een hersenschudding, die hij tien dagen geleden opliep in het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles.

Beugelsdijk kwam in de wedstrijd op Het Kasteel al in de eerste minuut ongelukkig terecht na een luchtduel. Direct na de val ontstond er enige paniek en na een minutenlange behandeling werd hij met een karretje van het veld gereden.

Onderzoek wees al snel uit dat de 31-jarige Beugelsdijk bij het incident een hersenschudding had opgelopen. De Hagenaar is daar inmiddels van hersteld en stond dinsdag weer met zijn ploeggenoten op het trainingsveld.

Beugelsdijk is dit seizoen, mits hij fit is, een vaste waarde in de ploeg van trainer Henk Fraser. Door verschillende blessures speelde hij dit Eredivisie-seizoen veertien wedstrijden in de basis van de Rotterdammers.

Beugelsdijk en Sparta zijn in een hevige degradatiestrijd verwikkeld. Momenteel staat Sparta op de voorlaatste plek, die aan het einde van het seizoen directe degradatie betekent. Het gat naar de veilige vijftiende plek is slechts twee punten. De nummer zestien speelt play-offs.

Sparta bereidt zich momenteel zonder Henk Fraser, die als assistent bij het Nederlands elftal actief is, voor op het slot van de competitie. Komend weekeinde is er door de interlandperiode geen Eredivisie-speelronde. Daarna wacht Sparta op 3 april een thuisduel met sc Heerenveen.

