Jurriën Timber en Cody Gakpo zijn de enige spelers die dinsdag op de groepstraining van het Nederlands elftal ontbraken. De sessie stond onder leiding van Danny Blind, die de taken van de positief geteste bondscoach Louis van Gaal overnam.

Blind kreeg op het trainingsveld in Zeist ondersteuning van Henk Fraser en keeperstrainer Frans Hoek. Van Gaal testte dinsdag positief op het coronavirus en moet de komende dagen in isolatie.

Alle 28 geselecteerde spelers verschenen op het veld. Na het openingspraatje van Blind gingen Timber en Gakpo weer naar de kant. De verdediger en de aanvaller zijn herstellende van blessures en lieten de groepstraining daarom schieten. De overige 23 veldspelers en drie keepers deden wel gewoon mee.

Van Gaal vertelde maandag op zijn persconferentie dat hij deze interlandperiode wil gebruiken om zijn spelers een nieuw spelsysteem aan te leren, mogelijk met vijf verdedigers. Oranje speelde tijdens de laatste WK-kwalificatieduels in een 4-3-3-systeem, maar dat kwam vooral omdat Van Gaal geen tijd zag om zijn spelers een ander systeem aan te leren.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag in de Johan Cruijff ArenA een oefeninterland tegen Denemarken. Drie dagen later neemt Oranje het op tegen buurland Duitsland. Ook die vriendschappelijke ontmoeting wordt in Amsterdam afgewerkt.

Het is nog niet duidelijk of Van Gaal daarbij kan zijn. Het is ook de vraag of Gakpo en Timber minuten kunnen maken in de oefenduels.