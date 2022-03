Arnaut Danjuma is een van de weinige aanvallers die maandag in vorm arriveerde bij de Oranjeselectie in Zeist. De 25-jarige speler van Villarreal wil die vorm nu ook bij het Nederlands elftal tonen en benadrukt dat hij nog lang niet aan zijn top zit.

"Of ik hier een van de weinige aanvallers met vertrouwen ben? Nou, dat weet ik niet. Maar ik heb wel als een van de weinigen nog het privilege om in de Champions League te spelen", zei Danjuma dinsdag kort voor de training van Oranje met een glimlach.

In de vorige interlandperiode in november 2021 kreeg Danjuma al twee keer een basisplaats van Van Gaal. Ook nu is de kans groot dat hij mag starten tegen Denemarken (zaterdag) en mogelijk ook tegen Duitsland (dinsdag). Hij wil weer excelleren.

De afgelopen weken kroonde Danjuma zich tot de eerste Nederlander met een hattrick in La Liga sinds Rafael van der Vaart in 2008 en schakelde hij met Villarreal Juventus uit in de achtste finales van de Champions League. Weer met een lach: "Volgende maand nog even Bayern München van de mat spelen in de kwartfinales."

Het contrast met een jaar geleden is groot. Toen speelde Danjuma nog met Bournemouth op het tweede Engelse niveau, nu staat hij op vijf doelpunten in het miljoenenbal. "Niet eerder was een speler van Villarreal bij zoveel goals betrokken in de Champions League als ik", weet hij. "Daar ben ik blij mee."

"Maar eigenlijk wil ik helemaal niet content zijn. Ik ben dagelijks bezig met het verbeteren van mijn spel en denk ook niet dat dit mijn beste vorm is. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog veel meer in mijn mars heb."

190 Samenvatting Juventus-Villarreal (0-3)

'Ik ben bewust van mijn valkuilen'

Bij Oranje krijgt Danjuma, evenals de andere spelers, momenteel veel beelden te zien. Het nieuwe systeem van bondscoach Louis van Gaal moet er in razend tempo in worden geschaafd en dat vraagt veel van de selectie, ook buiten het veld. Maar dat vindt Danjuma niet erg.

"Ik kijk altijd veel beelden van mezelf, ook om me bewust te zijn van mijn valkuilen. En met trainers analyseer ik mijn spel. Je moet mij geen lange, hoge ballen geven, ik ben niet goed met mijn hoofd. Het gaat erom dat ik weet wanneer ik diep moet gaan en wanneer ik moet uitzakken. Dat kan weer iets toevoegen aan mijn arsenaal."

Hij noemt Kylian Mbappé en Erling Haaland als voorbeeld. "Ik denk dat er een nieuwe generatie spitsen aankomt en daar horen zij bij. Zij weten precies wanneer ze een loopactie moeten maken."

Arnaut Danjuma maandag op de training van Oranje. Foto: ANP

'We weten wat Van Gaal heeft neergezet in 2014'

Bij Oranje moest Danjuma die acties vorig jaar nog als linksbuiten maken in een 4-3-3-formatie. Nu lonkt voor de vijfvoudig international een andere rol in het nieuwe systeem van Van Gaal, zoals hij bij Villarreal meestal ook een van de twee spitsen is.

"Het maakt mij niet zoveel uit, al denk wel dat het mij siert als ik een beetje vrijheid heb en naar binnen kan komen vanaf links. Ja, dan kan ik ook wat moois laten zien in het nieuwe systeem. Ik denk ook dat we dat nieuwe systeem snel onder de knie kunnen krijgen als team. We weten allemaal wat Van Gaal richting het WK van 2014 heeft neergezet."

Probleem is alleen dat Van Gaal voorlopig is weggevallen bij Oranje, omdat hij dinsdag positief testte op het coronavirus. "Ik ben nog een beetje aan het bijkomen van dat nieuws", reageerde Danjuma. "Maar zoals ik de bondscoach ken, zal hij ook in isolatie betrokken blijven. Ik hoor net dat hij een grote tv op zijn kamer heeft gekregen om de trainingen te zien. Maak je geen zorgen, hij volgt alles."