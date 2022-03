Voormalig Roda JC-eigenaar Frits Schrouff is in de nacht van maandag op dinsdag op 82-jarige leeftijd overleden. De zakenman was met zijn financiële injecties jarenlang onmisbaar bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Schrouff stak sinds 2015 miljoenen euro's in Roda JC en redde de club meermaals van de ondergang. In oktober 2019, niet lang voordat een groep ondernemers zijn aandelen overnam, bekende hij met gemengde gevoelens terug te kijken op zijn financiële steun voor Roda.

"Zonder mij was Roda JC er al jaren niet meer geweest. Aan de ene kant ben ik trots op wat ik voor de club heb betekend, aan de andere kant moet ik beschaamd zijn", zei Schrouff, die in 2019 van de gemeente Kerkrade een erepenning kreeg voor bewezen diensten.

In 2017 wilde Schrouff al van zijn aandelen in Roda JC (80 procent) af. Aanvankelijk leek de club te worden overgenomen door Mauricio Garcia de la Vega, maar de Mexicaan maakte zijn beloftes niet waar en werd door supporters letterlijk het stadion uitgezet.

Na de verkoop van zijn aandelen bleef Schrouff een belangrijk klankbord voor de directie en de raad van commissarissen van Roda JC. De club reageert met grote verslagenheid op het overlijden van de oud-voorzitter.

"Roda JC en Frits Schrouff blijven altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De dank aan Frits Schrouff voor alles wat hij voor de club gedaan heeft, is niet in woorden uit te drukken", schrijft Roda JC in een verklaring.