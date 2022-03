Supporters van Antwerp kunnen leven met de aanstelling van technisch directeur Marc Overmars. De Epenaar moest zes weken geleden bij Ajax vertrekken vanwege grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke medewerkers.

De verhalen over zijn gedrag zijn alleen nog bekend via de media en ook het sportieve aspect is belangrijk, zegt de overkoepelende Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) tegen de krant Gazet van Antwerpen. Bij shirtsponsor Heylen Vastgoed heerst een dubbel gevoel.

"Het is hinken op twee gedachten", zegt Cedric Vanhencxthoven, bestuurder bij Heylen Vastgoed, tegen Sporza. "Sportief is het mogelijk een heel goede zet, maar imagotechnisch en intern zal het wel gevoelig liggen."

"Ik had als bestuurder misschien een andere keuze gemaakt, maar ik heb niet voldoende kennis over het verleden en over of de man in kwestie er op dit moment schuldinzicht over heeft. Als er nog dingen naar buiten zouden komen, zullen we ons nog eens beraden."

Begin februari moest de 48-jarige Overmars vertrekken bij Ajax, omdat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten naar meerdere vrouwelijke collega's had verstuurd. Het Parool en NRC meldden dat de directeur onder meer foto's van zijn geslachtsdeel stuurde en "stalkachtig gedrag" vertoonde.

Marc Overmars werd maandag gepresenteerd bij Antwerp, zes weken na zijn gedwongen vertrek bij Ajax. Marc Overmars werd maandag gepresenteerd bij Antwerp, zes weken na zijn gedwongen vertrek bij Ajax. Foto: AFP

'Overmars zal niet meer dezelfde fout maken'

Sally Pelkmans, een van de vier vrouwelijke bestuurders van de FASC, heeft geen moeite met de komst van Overmars. "Alles wordt tegenwoordig breed uitgesmeerd en toch weten we niet exact wat er met Overmars en die vrouwen bij Ajax is gebeurd", zegt ze tegen Gazet van Antwerpen.

"Oké, dat ontslag komt er niet zomaar, maar elk ­verhaal heeft twee kanten. Ik probeer naar het sportieve te kijken en veronderstel dat Overmars in de machtsfunctie die hij opnieuw zal bekleden niet dezelfde fout zal ­maken."

In de Belgische media klinkt zware kritiek op Overmars en Antwerp. "Overmars trachtte te charmeren, maar excuses kwamen er niet", aldus chef voetbal Ludo Vandewalle in de krant Het Nieuwsblad over Overmars' presentatie bij Antwerp. "Met 'die bladzijde wil ik achter me laten' maakte hij zich er makkelijk van af."

Volgens Pelkmans is lastig te zeggen of Overmars schuldbewust is. "Ik vind het gevaarlijk om daar een uitspraak over te doen. Dat hij zich schaamde in een statement vond ik een goede ­eerste aanzet."