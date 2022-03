Ajax-doelman André Onana is dinsdagochtend met de schrik vrijgekomen bij een ernstig auto-ongeluk in Kameroen. De keeper zat in een auto die op weg naar de trainingslocatie van de Kameroense ploeg frontaal op een ander voertuig botste.

Lokale media in Kameroen maakten melding van de betrokkenheid van Onana bij het ongeval, iets wat zijn zaakwaarnemer Albert Botines bevestigt aan de De Telegraaf. "Ik heb André zojuist telefonisch gesproken. Hij was niet de bestuurder van de auto en maakt het goed. Hij is oké", aldus Botines.

Onana was op weg van de Kameroense hoofdstad Yaoundé naar Douala toen het misging. In Douala heeft de nationale ploeg van Kameroen een trainingskamp belegd in de aanloop naar de wedstrijd tegen Algerije in de play-offs om een WK-ticket. Onana zou daar ongedeerd zijn gearriveerd.

De 25-jarige Onana stond afgelopen zondag nog onder de lat bij Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord. De keeper, die aan het einde van het seizoen transfervrij vertrekt, heeft een basisplaats in Amsterdam nu Remko Pasveer geblesseerd is.

Met Kameroen strijdt Onana deze interlandperiode om een ticket voor het WK van eind dit jaar in Qatar. Als Kameroen het tweeluik met Algerije wint, plaatsen de 'Ontembare Leeuwen' zich voor het eerst sinds 2014 voor het mondiale eindtoernooi.

De heenwedstrijd in Kameroen wordt komende vrijdag om 18.00 uur gespeeld. Vier dagen later is de return in Algerije. Het duel in Blida begint om 21.30 uur.