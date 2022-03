Bondscoach Louis van Gaal is dinsdag, vier dagen voor het oefenduel van het Nederlands elftal met Denemarken, positief getest op het coronavirus. De zeventigjarige Amsterdammer moet voorlopig in isolatie.

Van Gaal verscheen maandag al met verkoudheidsklachten op de persconferentie in Zeist. Zijn assistenten Danny Blind en Henk Fraser en keeperstrainer Frans Hoek nemen tot de terugkeer van de bondscoach de honneurs waar.

Het is niet duidelijk of Van Gaal op tijd fit is om zaterdag in de dug-out te zitten als Oranje in de Johan Cruijff ArenA tegen Denemarken speelt (aftrap 20.45 uur). Drie dagen later wacht, eveneens in Amsterdam, op hetzelfde tijdstip een oefenduel met Duitsland.

Volgens de huidige coronaregels in Nederland moet je na een positieve test, met bijbehorende klachten, minimaal vijf dagen in isolatie. Dat geldt vanaf de dag waarop de klachten begonnen. Als Van Gaal na vijf dagen isolatie 24 uur geen klachten heeft, mag hij in principe weer terugkeren op het trainingsveld.

Van Gaal brak in november heup bij Nederlands elftal

Hoewel de Nederlandse overheid alle geldende coronaregels vanaf woensdag wil afschaffen, lijkt dat geen invloed te hebben op de situatie van Van Gaal. Bij de oefenwedstrijden van Oranje gelden normaal gesproken de regels van de UEFA. Van Gaal moet dan eerst negatief testen voordat hij weer bij de spelers mag komen.

Het is de tweede interlandperiode op rij dat Van Gaal wordt geplaagd door gezondheidsproblemen. In november brak de bondscoach zijn heup in de aanloop naar de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Hij moest het duel met de Noren (2-0-zege) toen vanaf de skybox in De Kuip bekijken.

De positieve coronatest komt op een vervelend moment voor Van Gaal. De bondscoach vertelde maandag op zijn persconferentie dat hij deze interlandperiode wil en moet gebruiken om zijn spelers een nieuw spelsysteem - waarschijnlijk één met vijf verdedigers - aan te leren.