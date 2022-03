FC Utrecht heeft dinsdag trainer René Hake ontslagen. De coach wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten van de ambitieuze nummer zeven van de Eredivisie. Assistent Rick Kruys neemt tot het einde van het seizoen de honneurs waar in Utrecht.

"De resultaten van het eerste elftal zijn over een te lange periode achtergebleven bij de verwachtingen en ambities die we hebben", verklaart technisch directeur Jordy Zuidam de breuk met Hake. "Daar hebben we open en eerlijke gesprekken over gevoerd nu, maar ook de afgelopen periode. We zijn tot de conclusie gekomen dat het voor beide partijen beter is om de samenwerking stop te zetten."

FC Utrecht verloor afgelopen zondag in eigen huis met 1-3 van FC Groningen, wat alweer de negende nederlaag van het seizoen was voor de Domstedelingen. Daardoor rest hoogstwaarschijnlijk niets anders dan de play-offs om Europees voetbal voor de drievoudig bekerwinnaar, terwijl de club al verschillende jaren bij de top wil aanhaken.

De vijftigjarige Hake was sinds november 2020 coach van FC Utrecht, nadat John van den Brom was vertrokken naar het Belgische KRC Genk. Daarvoor was de geboren Coevordenaar trainer van de beloften van FC Utrecht. Na een interim-periode van ruim een maand kreeg Hake een definitieve aanstelling in Utrecht, die na vijftien maanden voorbij is. Zijn contract liep aan het einde van het seizoen af.

"Natuurlijk ben ik op de eerste plaats teleurgesteld over het feit dat mijn periode bij FC Utrecht tot een einde is gekomen", aldus Hake. "Ik had er vertrouwen in dat we de negatieve reeks van de afgelopen tijd konden ombuigen naar een positieve richting het einde van het seizoen."

FC Utrecht maakt het seizoen af onder leiding van assistent Kruys. De Utrechter, de zoon van clubicoon Gert Kruys, speelde van 2003 tot 2008 103 wedstrijden in de hoofdmacht van de plaatselijke profclub. Sinds januari 2018 is hij er assistent. Hij beschikt over het vereiste trainersdiploma.

René Hake was vijftien maanden hoofdcoach bij FC Utrecht. René Hake was vijftien maanden hoofdcoach bij FC Utrecht. Foto: Pro Shots

Hake kon niet aan ambities Van Seumeren voldoen

Na het vertrek van Van den Brom moest Hake vanaf november 2020 de torenhoge ambities van eigenaar Frans van Seumeren vormgeven, die met FC Utrecht in de top van de Eredivisie wil meedraaien. De Drent kon echter niet aan die standaard voldoen.

In zijn eerste maanden viel Hake met FC Utrecht nog verder terug in de Eredivisie. Dankzij een sterke eindsprint eindigden de Domstedelingen op een zesde plaats en haalden ze de play-offs om Europees voetbal, maar daarin werd de finale verloren van Feyenoord.

In het huidige seizoen kende FC Utrecht wel een sterke start: na de zege op koploper Ajax op 3 oktober draaide de club in de top mee. Vanaf december vorig jaar kwam de klad in de prestaties van de Domstedelingen.

Van de laatste tien competitiewedstrijden won FC Utrecht er slechts drie, wat Hake de kop kostte. Het is na zijn gedwongen vertrek bij FC Twente in 2017 het tweede ontslag in zijn trainersloopbaan.