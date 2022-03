Paulo Dybala vertrekt komende zomer transfervrij bij Juventus. De aanvaller, bezig aan zijn zevende seizoen in Turijn, gaat zijn aflopende contract bij 'De Oude Dame' niet verlengen.

"Dit besluit is eigenlijk al in januari tot stand gekomen", zei Juventus-directeur Maurizio Arrivabene maandagavond in Italiaanse media. "Met de komst van Dusan Vlahovic ligt de focus van ons project niet meer op Paulo. We hebben andere keuzes gemaakt en dat gaat ten koste van hem."

De 28-jarige Dybala werd in de zomer van 2015 door Juventus voor circa 41 miljoen euro overgenomen van Palermo en groeide in Turijn snel uit tot belangrijke kracht. De Argentijn speelde tot dusver 283 officiële wedstrijden voor 'Juve', waarin hij 113 keer scoorde en 48 assists leverde.

Dybala werd in de afgelopen zes seizoenen vijf keer kampioen met Juventus. Hij veroverde ook vier keer de Coppa Italia en wist met de club uit Turijn drie keer de Italiaanse supercup te winnen. Het is overigens nog maar de vraag of Dybala zijn laatste seizoen bij de Italiaanse topclub gaat afsluiten met een nieuwe prijs.

Juventus, dat vorige week door Villarreal werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League, bezet de vierde plaats in de Serie A met een achterstand van zeven punten op koploper AC Milan. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri speelt op 20 april de return tegen Fiorentina in de halve finales van het bekertoernooi.

De loopbaan van Dybala begon bij het Argentijnse Instituto, dat hem in de zomer van 2012 aan Palermo verkocht. De aanvaller speelde 32 interlands voor Argentinië, maar deed niet mee aan de door zijn land gewonnen Copa América van vorig jaar.