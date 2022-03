Bondscoach Louis van Gaal gaat de komende dagen tot in het kleinste detail aan de slag met de selectie van Oranje om het in zijn ogen ideale spelsysteem richting het WK erin te slijpen. Elke training wordt geëvalueerd met de spelers en het 'oude' Chelsea is een voorbeeld.

Cody Gakpo kan voorlopig niet trainen met Oranje. Hij is herstellende van een blessure, maar moest zich van Van Gaal maandag al melden in Zeist. "Hij kan hier namelijk wel kijken en luisteren", legde Van Gaal uit. "Zo maakt hij de implementatie van het systeem al deels mee. Hoe meer spelers dat doen, hoe beter."

Het was voor Van Gaal reden om liefst 28 spelers te selecteren voor de oefeninterlands tegen Denemarken (zaterdag) en Duitsland (dinsdag). Kort nadat ze gearriveerd waren op de KNVB Campus, werden ze al uitgebreid geconfronteerd met beelden van de laatste interland, de 2-0-zege in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen - ook al is dat al vier maanden geleden en speelde Oranje toen nog in een 4-3-3-formatie.

"Het tonen van die wedstrijd gaf mij kans een brug te leggen naar het nieuwe systeem", had Van Gaal bedacht. "We speelden in die wedstrijd zeer compact. Noorwegen heeft geen kans gehad."

Het worden lange dagen in Zeist

De komende dagen zullen er voor de Oranjespelers veel vaker beelden voorbij komen, maar dan van ploegen die al langer met drie centrale verdedigers spelen. "Welke ploeg dan een voorbeeld is? Chelsea", gaf Van Gaal toe. "Al spelen die de laatste weken 4-4-2 of zelfs 4-3-3. Hoe zij daarvoor speelden is een voorbeeld."

Door de vele trainingen, maar ook door alle tactische besprekingen worden het lange dagen voor de selectie in Zeist, maar Van Gaal ziet geen andere mogelijkheid. Er zijn dit jaar maar drie interlandperiodes tot het WK, dat op 21 november begint, en de huidige interlandperiode geeft met relatief veel tijd om te trainen en louter oefenwedstrijden de meeste ruimte om aan het systeem te werken.

Van Gaal: "Daarom is er elke dag een evaluatie van de training om nog duidelijker te maken hoe we het willen hebben als staf."

'Het zit in het brein van spelers gegoten'

Het doet denken aan de voorbereiding van Oranje op het WK 2014 in Brazilië, maar dan in sneltreinvaart. Ook toen was een systeem met drie centrale verdedigers het ideaal voor Van Gaal. "Maar in 2014 had ik zes weken voorbereiding om dat te implementeren. Voorafgaand aan het komende WK is er maar een week voorbereiding. Dus moeten we nu al vol aan de slag. In dit systeem hebben we de grootste kans om ver te komen in Qatar."

Van Gaal denkt wel dat het sneller kan gaan dan in de aanloop naar het WK in Brazilië, waar Oranje verrassend goed presteerde en brons pakte. "Anders dan toen spelen nu veel spelers bij hun clubs met drie centrale verdedigers. Ze hebben al ervaring met het systeem, of een variant daarop. Dat maakt het in principe makkelijker voor mij dan acht jaar geleden."

Hoe dat systeem precies genoemd moet worden, is alleen nog niet helemaal duidelijk. 3-5-2, 5-3-2, 3-4-3; het lijken allemaal opties voor Van Gaal. "Hoe het staat, hangt ook van de kwaliteiten van de tegenstander af. En van onze kwaliteiten. Spelers moeten in hun kracht spelen."

Mocht het tijdens een wedstrijd niet lopen, dan verwacht Van Gaal dat hij altijd terug kan grijpen op het 'oude' 4-3-3, zoals dat op het WK 2014 ook meermaals gebeurde. "Dat systeem zit in brein van de spelers gegoten. Het blijft een optie."