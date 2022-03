Ruud van Nistelrooij is bij PSV toch de topkandidaat om de vertrekkende trainer Roger Schmidt na dit seizoen op te volgen, melden VI en het AD maandagavond. De oud-topspits bedankte recent nog voor de functie.

De onlangs aangetrokken algemeen directeur Marcel Brands zou in de 45-jarige Van Nistelrooij de ideale PSV-trainer zien, met daarnaast een ervaren assistent. Voor die rol zou Fred Rutten in beeld zijn.

De 59-jarige Rutten was tussen 2009 en 2012 trainer van PSV en had verder onder meer FC Twente, Vitesse en Feyenoord onder zijn hoede. Zijn laatste trainersklus was in 2019 bij Anderlecht. Momenteel is Rutten lid van de raad van commissarissen van NEC.

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat Van Nistelrooij in beeld was als opvolger van Schmidt, die na dit seizoen weggaat bij PSV. De zeventigvoudig Oranje-international liet begin februari echter weten dat hij trainer van Jong PSV wilde blijven.

Van Nistelrooij gaf toen aan dat hij zijn trainerscarrière rustig wil opbouwen en dat hij het te vroeg vond om al door te schuiven naar het eerste van PSV. Onduidelijk is of hij dat standpunt nog steeds inneemt.

Van Nistelrooij beleeft eerste seizoen als hoofdtrainer

Bij Jong PSV is Van Nistelrooij bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het betaalde voetbal, nadat hij diverse jeugdelftallen van PSV onder zijn hoede had gehad. Eerder was de Brabander tijdens twee periodes assistent-bondscoach bij Oranje.

Van Nistelrooij is een icoon van PSV, de club waar hij als spits zijn grote doorbraak beleefde. Hij verdiende er in 2001 een toptransfer naar Manchester United en kwam nadien uit voor Real Madrid, Hamburger SV en Málaga.

Onder de huidige trainer Schmidt maakt PSV dit seizoen nog kans op drie prijzen. De Eindhovenaren zijn nog in de race voor het kampioenschap, staan in de bekerfinale en zijn kwartfinalist in de Conference League.