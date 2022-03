ADO Den Haag heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie de eerste overwinning onder interim-trainer Giovanni Franken geboekt. De Hagenaars wonnen het inhaalduel met Telstar in het Cars Jeans Stadion met 2-1.

Franken had in zijn eerste drie duels met ADO twee punten veroverd. De Rotterdammer neemt sinds eind februari de honneurs waar bij ADO, dat hoofdtrainer Ruud Brood kort na de overname door het voetbalconcern Bolt Football Holdings verrassend ontsloeg.

In de wedstrijd tegen de nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie nam Thomas Verheydt de thuisploeg bij de hand. De spits versierde een strafschop die hij vervolgens zelf benutte. De rake penalty betekende zijn 22e competitietreffer van het seizoen.

De goal van Verheydt leek de winnende treffer, tot Glynor Plet acht minuten voor tijd van dichtbij voor de gelijkmaker tekende. Lang hoefde ADO niet over de tegentreffer te treuren, want aanvaller Amar Catic zette zo'n vier minuten later de eindstand op het scorebord: 2-1.

Het duel tussen ADO en Telstar zou aanvankelijk op 25 februari plaatsvinden, maar ging destijds door schade aan het Cars Jeans Stadion niet door. De schade was ontstaan door de storm Eunice.

ADO stijgt door de zege ten koste van Roda JC naar plek zes op de ranglijst. De achterstand op nummer twee FC Volendam bedraagt elf punten en dus is er een behoorlijke inhaalrace nodig om nog mee te doen om de directe promotieplaatsen. ADO is met een periodetitel op zak al zeker van deelname aan de play-offs.

