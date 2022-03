Feyenoord heeft toestemming om keeper Valentin Cojocaru op te stellen in de Conference League. De Rotterdammers profiteren van een maandag door de UEFA bekendgemaakte uitzondering.

Clubs die nog in de Champions League, Europa League of Conference League actief zijn, mogen tot 1 april twee wijzigingen doorvoeren in hun selectie. Het gaat daarbij alleen om spelers die zijn overgenomen van Russische of Oekraïense clubs.

De FIFA besloot onlangs toe te staan dat buitenlandse spelers in de Russische en Oekraïense competitie wegens de oorlogssituatie transfervrij mogen vertrekken om het seizoen elders af te maken.

Feyenoord maakte van die versoepeling gebruik door de 26-jarige Cojocaru over te nemen van SC Dnipro-1 uit Oekraïne. De Rotterdammers zochten een keeper nu eerste keus Justin Bijlow de rest van het seizoen geblesseerd moet toekijken.

Tijdens de laatste wedstrijden stond reservedoelman Ofir Marciano onder de lat bij Feyenoord en waren jongelingen Tein Troost en Thijs Jansen de reservekeepers in de selectie van trainer Arne Slot. Cojocaru ontbrak zondag nog in de Klassieker tegen Ajax.

Feyenoord plaatste zich vorige week ten koste van FK Partizan voor de kwartfinales van de Conference League, waarin Slavia Praag de tegenstander is. De vorige keer dat Feyenoord de laatste acht haalde in Europa was in het succesjaar 2002, toen de UEFA Cup werd gewonnen.

