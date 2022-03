Portugal moet het in de WK-play-off tegen Turkije zonder Pepe stellen. De 39-jarige centrale verdediger is positief getest op het coronavirus en zal de wedstrijd van donderdag missen.

De plek van de ervaren Pepe in de Portugese selectie wordt ingenomen door jeugdinternational Tiago Djaló, die voor Lille OSC speelt.

Het ontbreken van Pepe is een nieuwe tegenvaller voor bondscoach Fernando Santos, die eerder Rúben Dias al zag afhaken. De verdediger van Manchester City kan door een blessure niet meedoen.

Portugal speelt donderdag in het Estádio do Dragão van FC Porto tegen Turkije. De winnaar van die ontmoeting gaat naar de slotronde van de play-offs, waarin Italië of Noord-Macedonië volgende week dinsdag de tegenstander is.

Als de Portugezen de finale van de play-offs halen, dan is drievoudig WK-deelnemer Pepe er mogelijk weer bij. Wales, Oostenrijk, Schotland, Oekraïne, Polen, Zweden en Tsjechië zijn de andere Europese landen die nog om WK-deelname strijden. Er worden in totaal drie tickets vergeven.

Voor Nederland, dat al geplaatst is, staat de interlandperiode in het teken van oefenduels. Zaterdag wordt in de Johan Cruijff ArenA tegen Denemarken gespeeld en datzelfde stadion is dinsdag het decor van een ontmoeting met Duitsland.