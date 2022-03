Het Nederlands elftal heeft maandagavond zonder Cody Gakpo de eerste training afgewerkt ter voorbereiding op de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland. De PSV-aanvaller is herstellende van een blessure en is een twijfelgeval voor het duel met de Denen.

Alle andere 27 opgeroepen spelers verschenen op het trainingsveld in Zeist voor een oefensessie van ongeveer vijf kwartier.

Gakpo werkte ondertussen individueel aan zijn herstel. Hij liep zijn kwetsuur afgelopen donderdag op in de Conference League-wedstrijd van PSV tegen FC Kopenhagen en miste zondag de Eredivisie-wedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Bondscoach Louis van Gaal wilde Gakpo wel meteen bij de groep hebben, omdat hij een nieuw systeem - met drie centrale verdedigers - gaat "implementeren". Daar wil hij zoveel mogelijk spelers in meenemen.

Timber is snel hersteld

Jurriën Timber stond maandag wel op het trainingsveld. De Ajax-verdediger hield zondag nog lichte klachten over aan de met 3-2 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord, maar lijkt al hersteld.

PSV-verdediger Jordan Teze, die debuteert in de Oranje-selectie, werkte maandag zijn eerste training af in Zeist. Ook Jordy Clasie was erbij op het veld van de KNVB Campus. De middenvelder van AZ keerde 5,5 jaar na zijn laatste interland terug bij het keurkorps van Van Gaal.

De oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland zijn respectievelijk zaterdag en dinsdag en beginnen allebei om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Selectie Oranje Keepers: Joël Drommel (PSV), Mark Flekken (SC Freiburg) en Tim Krul (Norwich City)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Hans Hateboer (Atalanta), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax) en Owen Wijndal (AZ)

Middenvelders: Jordy Clasie (AZ), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain)

Aanvallers: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Wout Weghorst (Burnley).