Bondscoach Louis van Gaal heeft zich maandag hard uitgesproken tegen de FIFA en het feit dat Qatar het WK organiseert. Volgens de bondscoach van Oranje, dat al zeker is van deelname aan het toernooi in de Golfstaat, kijkt de wereldvoetbalbond louter naar commerciële belangen.

"Ik vind het belachelijk dat we een WK in een land gaan spelen om - zoals de FIFA dat zegt - het voetbal in dat land te ontwikkelen. Dat is bullshit", aldus Van Gaal maandag op de persconferentie van Oranje in Zeist.

De afgelopen maanden hield Van Gaal zich nog op de vlakte over organisator Qatar, dat bij de bouw van de WK-stadions mensenrechten zou schenden. "Het is niet aan de bondscoach of spelers om over politieke zaken te praten", zei hij in november.

Maandag in Zeist was Van Gaal wel uitgesproken. "Het gaat niet om het ontwikkelen van het voetbal", vervolgde Van Gaal. "Het gaat om commerciële belangen. Dat doet ertoe bij de FIFA."

'Heb me altijd afgezet tegen dit soort organisaties'

Van Gaal vertelde dat hij daarom ook nooit een functie binnen de FIFA en evenmin bij de UEFA heeft geambieerd. "Ik heb me altijd afgezet tegen dit soort organisaties. Het klopt gewoon niet. Maar ja, dat kan ik straks in Qatar nogmaals zeggen, maar dat helpt de wereld niet van dit probleem af."

De KNVB zet zich al langer in om de mensenrechtensituatie in Qatar te verbeteren. In december bezocht een delegatie van de bond het land met als doel "duurzame veranderingen in het land te bewerkstelligen". De KNVB sprak in Qatar met verschillende mensenrechtenorganisaties, Qatarese ministeries en vertegenwoordigers van arbeidsmigranten.

De komende dagen speelt Oranje de eerste interlands van 2022, het jaar dat eindigt met het WK in Qatar. Zaterdag is Denemarken de tegenstander in een oefenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA en volgende week dinsdag wacht een vriendschappelijke confrontatie met Duitsland, eveneens in Amsterdam.