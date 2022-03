Mark Flekken gaat zaterdag zeer waarschijnlijk debuteren voor het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal liet maandag op zijn persconferentie in Zeist doorschemeren in de oefenwedstrijd tegen Denemarken voor de keeper van SC Freiburg te kiezen.

Van Gaal wil deze week beginnen met het "implementeren" van een nieuw systeem bij Oranje, waarbij hij niet kan beschikken over de geblesseerde keepers Justin Bijlow en Jasper Cillessen.

De bondscoach wilde tijdens zijn perspraatje aanvankelijk niet toegeven welke doelman hij de beste optie vindt voor zijn systeem met drie verdedigers, maar besloot de naam later toch prijs te geven.

"Mark Flekken is uitstekend geschikt om met een driemansverdediging op te bouwen. Dat doet hij bij Freiburg ook", aldus Van Gaal, die ook Tim Krul en Joël Drommel opnam in zijn selectie.

De 28-jarige Flekken werd in oktober vorig jaar als relatief onbekende naam verrassend opgeroepen door Van Gaal in de kwalificatiereeks voor het WK. Tot een debuut kwam het nog niet voor de Limburger, die het goed doet bij Freiburg in de Bundesliga.

Oranje begint deze week aan de voorbereiding richting het WK van eind dit jaar in Qatar. Nederland speelt zaterdag vriendschappelijk tegen Denemarken in de Johan Cruijff ArenA en treft daar drie dagen later Duitsland, eveneens in een oefenduel.