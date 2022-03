Mark Flekken gaat zaterdag zeer waarschijnlijk debuteren voor het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal liet maandag op zijn persconferentie in Zeist doorschemeren in de oefeninterland tegen Denemarken voor de keeper van SC Freiburg te kiezen.

Van Gaal wil deze week beginnen met het "implementeren" van een nieuw systeem bij Oranje, waarbij hij niet kan beschikken over de geblesseerde keepers Justin Bijlow en Jasper Cillessen.

De bondscoach wilde tijdens zijn perspraatje aanvankelijk niet prijsgeven welke doelman hij de beste optie vindt voor zijn systeem met drie verdedigers, maar besloot de naam later toch prijs te geven.

"Flekken is uitstekend geschikt om met een driemansverdediging op te bouwen. Dat doet hij bij Freiburg ook", aldus Van Gaal, die ook Tim Krul en Joël Drommel opnam in zijn selectie.

De 28-jarige Flekken werd in oktober vorig jaar als relatief onbekende naam verrassend opgeroepen door Van Gaal in de kwalificatiereeks voor het WK. Tot een debuut kwam het nog niet voor de Limburger, die het goed doet bij Freiburg in de Bundesliga. Alleen koploper Bayern München kreeg dit seizoen meer doelpunten tegen in de Bundesliga (28 om 29).

49 Van Gaal: 'Heb KNVB zelf gezegd om met Koeman te praten'

'Clasie kent het systeem'

Oranje begint deze week aan de voorbereiding richting het WK van eind dit jaar in Qatar. Nederland speelt zaterdag vriendschappelijk tegen Denemarken in de Johan Cruijff ArenA en treft drie dagen later Duitsland, eveneens in een oefenduel in Amsterdam.

Naast Flekken kwamen maandag nog een paar namen ter sprake op de persconferentie van Van Gaal, onder wie Jordy Clasie. De dertigjarige middenvelder van AZ is 5,5 jaar na zijn laatste interland terug bij Oranje.

"Hij is in goede vorm. En hij kent het systeem", vertelde de bondscoach, die al met Clasie samenwerkte toen hij van 2012 tot 2014 bondscoach was.

83 Van Gaal geeft toe dat keeper Flekken zijn eerste keus is

'Gravenberch moet voortouw nemen bij Jong Oranje'

Tegenover de terugkeer van Clasie staat de afwezigheid van Ryan Gravenberch, die bij Jong Oranje moet aansluiten. "Dat heeft niet te maken met het nieuwe systeem", legde Van Gaal uit. "Ik denk namelijk dat Gravenberch beter in mijn nieuwe systeem past dan in het vorige systeem. Maar Gravenberch heeft een slechte periode periode doorgemaakt."

Van Gaal sprak daar al over met de negentienjarige middenvelder van Ajax. "In de wedstrijden daarna heeft hij een goede reactie getoond. Maar ik ben niet alleen bondscoach van Oranje, ik moet ook aan het hele Nederlandse voetbal denken. En Jong Oranje speelt een belangrijke interland tegen Jong Zwitserland. Daar kan Gravenberch het voortouw nemen. Het is een mooie test voor hem."

Na de persconferentie van Van Gaal werkte Oranje de eerste training af richting de interlands tegen Denemarken en Duitsland. Van de 28 geselecteerde spelers stond alleen Cody Gakpo niet op het veld in Zeist. De PSV'er is herstellende van een blessure en is een twijfelgeval voor het treffen met de Denen.