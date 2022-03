Louis van Gaal vindt het een goede zaak dat de KNVB met Ronald Koeman al een opvolger voor hem op het oog heeft. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft de voetbalbond zelfs geadviseerd om met de oud-coach van onder meer FC Barcelona en Oranje in gesprek te gaan.

"Dat vind ik heel verstandig. Ik heb het ze zelf gezegd. Het is allemaal niet zo moeilijk", zei Van Gaal maandag toen hem op zijn persconferentie werd gevraagd wat hij ervan vond dat er al met Koeman wordt gesproken.

"Een jaar geleden was ik de enige beschikbare coach met ervaring. Dat geldt nu voor Ronald Koeman. Ik zeg dat nu niet voor mezelf, maar voor hem. Hij zou een goede opvolger zijn."

Zondag kwam de NOS met het nieuws dat de KNVB in Koeman de ideale opvolger ziet om Van Gaal na het WK van eind dit jaar op te volgen. Niet veel later bevestigden bronnen dit tegenover persbureau ANP.

42 Van Gaal: 'Belachelijk dat we een WK in Qatar gaan spelen'

Koeman ziet Oranje zitten

De 59-jarige Koeman zei onlangs zelf al dat hij het ziet zitten om weer bondscoach van Oranje te worden. Hij bekleedde die functie eerder tussen februari 2018 en augustus 2020.

Zo'n twee jaar geleden maakte Koeman gebruik van een clausule in zijn contract om aan de slag te gaan als trainer van zijn droomclub FC Barcelona. Sinds zijn ontslag bij de Spaanse grootmacht zit de 78-voudig international zonder club.

Voor Van Gaal en Oranje begint deze week de route naar het WK in Qatar. Nederland oefent zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Denemarken en speelt dinsdag vriendschappelijk tegen Duitsland, eveneens in Amsterdam.