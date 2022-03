Ajax gaat het 'gestolen' shirt veilen waarin Antony zondag het winnende doelpunt in De Klassieker tegen Feyenoord maakte. De opbrengst gaat naar Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis, die zich inzet voor ernstig zieke kinderen.

De 22-jarige Antony tekende zondag in de 86e minuut voor de winnende 3-2 tegen Feyenoord. Na afloop omhelsde de Braziliaan met zijn shirt in zijn rechterhand een toeschouwer in de Johan Cruijff ArenA, waarna een andere toeschouwer het tricot stiekem uit de hand van Antony trok.

De man ging er vervolgens vandoor, waarna hij veel kritiek op sociale media kreeg. Maandagochtend bracht hij het shirt terug bij Ajax. Tegen RTL Nieuws zegt hij dat hij spijt van zijn actie had en dat hij zelfs bedreigd werd. "Verder wil ik er niet veel over zeggen. Mensen trekken toch hun eigen conclusies."

Antony zal het shirt signeren als hij is teruggekeerd van zijn interlandverplichtingen met Brazilië. Daarna gaat het tricot van de aanvaller de veiling op. Het is nog niet duidelijk wanneer er kan worden geboden. "Met de opbrengst van dit shirt kunnen wij de zorg voor ernstig zieke kinderen in het Emma Kinderziekenhuis nog beter maken", aldus Ajax.

Antony was niet alleen vanwege zijn winnende doelpunt de hoofdrolspeler bij Ajax-Feyenoord. Hij kreeg in de blessuretijd een tweede gele kaart van scheidsrechter Danny Makkelie nadat hij eerst zijn shirt had uitgetrokken na de 3-2 en vervolgens een schwalbe had gemaakt.

Ajax hield met tien man stand in de Johan Cruijff ArenA en is nog koploper in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft twee punten meer dan nummer twee PSV (66 om 64 punten). Er zijn nog zeven duels te spelen in de Eredivisie.

