Manchester City is voor het eerst in de geschiedenis de voetbalclub met de hoogste omzet. De Engelse landskampioen voert de ranglijst van accountantskantoor Deloitte over het seizoen 2020/2021 aan, zo is maandag bekendgemaakt.

Manchester City volgt FC Barcelona op als club met de hoogste omzet. De Spaanse grootmacht heeft net als veel andere club veel inkomsten moeten inleveren door de coronacrisis. Manchester City zag zijn omzet afgelopen seizoen juist met 17 procent stijgen tot 645 miljoen euro.

Op de tweede plaats volgt Real Madrid met 641 miljoen euro. Bayern München kwam tot een omzet van 611 miljoen euro, terwijl het financieel geplaagde FC Barcelona terugviel van 715 naar 582 miljoen euro en nu vierde staat.

In de top twintig staan geen Nederlandse clubs. Tot de tien hoogst genoteerde clubs behoren verder Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea, Juventus en Tottenham Hotspur, dat nog net boven de 400 miljoen euro zit.

De twintig clubs waren vorig seizoen in totaal goed voor een omzet van 8,2 miljard euro. Daarmee zitten ze bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis. In het seizoen 2018/2019 werd het record van 9,3 miljard euro gevestigd.

De terugval is vooral veroorzaakt door de teruggelopen inkomsten uit recettes. Grote delen van het seizoen 2020/2021 waren er vanwege de coronacrisis geen toeschouwers welkom in de stadions.