Antony heeft zich maandagochtend gewoon bij het Braziliaans elftal gemeld. De vleugelspeler van Ajax kwam zondag nog gehavend uit de Klassieker tegen Feyenoord (3-2) in de Johan Cruijff ArenA. Lisandro Martínez kampt met een spierblessure en laat de interlandperiode met Argentinië wel aan zich voorbijgaan.

De 22-jarige Antony raakte aan het einde van de wedstrijd tegen Feyenoord geblesseerd na een duel met Tyrell Malacia aan de zijlijn. De Braziliaan, die het incident erger deed lijken dan het daadwerkelijk was, kreeg vervolgens zijn tweede gele kaart voor de manier waarop hij tijd probeerde te rekken.

Na de wedstrijd verscheen Antony op krukken voor de camera's en in de persconferentiezaal, maar de rechtsbuiten meldde zich maandag gewoon bij de Braziliaanse ploeg. De medische staf van de 'Seleção' zal hem verder onderzoeken en bepalen of Antony daadwerkelijk inzetbaar is.

Antony was tegen Feyenoord goud waard voor Ajax door in de slotfase de winnende te maken. De Amsterdammers knokten zich in de slotfase voor eigen publiek terug van een 1-2-achterstand.

Brazilië en Argentinië spelen nergens meer voor

Martínez speelde de Klassieker ook niet uit. De Argentijnse verdediger kreeg in de laatste minuut last van kramp en moest zich laten vervangen door Perr Schuurs. Uit onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat Martínez met een spierblessure kampt en in Amsterdam blijft.

Zowel voor Brazilië als Argentinië staat er niets meer op het spel in de laatste wedstrijden van de Zuid-Amerikaanse kwalificatie voor het WK. Beide landen hebben zich al geplaatst voor het mondiale eindtoernooi van eind dit jaar in Qatar.

Brazilië speelt deze maand tegen Chili (vrijdag, thuis) en Bolivia (30 maart, uit). Argentinië begint de interlandperiode zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Venezuela en gaat vier dagen later op bezoek bij Ecuador.