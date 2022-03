Marc Overmars wilde maandag bij zijn presentatie als directeur voetbalzaken bij Antwerp niet praten over de grensoverschrijdende berichten die hij naar vrouwelijke medewerkers bij Ajax had gestuurd. Ruim een maand geleden moest de Gelderlander vanwege dat gedrag vertrekken uit Amsterdam.

"Die bladzijde wil ik achter me laten. Ik wil aan een nieuw hoofdstuk beginnen", zei Overmars maandag op een persbijeenkomst in Antwerpen. "Mijn vertrek bij Ajax was heel spijtig, maar ik moet daar doorheen en verdergaan."

De 48-jarige Overmars moest zes weken geleden vertrekken bij Ajax omdat hij voor een lange periode grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke medewerkers van de club had gestuurd. Het Parool en NRC meldden dat de directeur onder meer foto's van zijn geslachtsdeel had gestuurd en "stalkachtig gedrag" had vertoond.

"Dit zal niet meer gebeuren", aldus Overmars. "Ik heb die periode afgesloten. Ik ben 48 jaar en dan heb je niet veel tijd meer te verliezen. Tijdens de contractbesprekingen hebben we daar niet over gesproken. Er is een nieuw begin gemaakt. Het ligt achter mij."

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) onderzoekt momenteel nog of Overmars zich voor een tuchtcommissie moet verantwoorden voor zijn wangedrag bij Ajax. De Epenaar heeft de 1,25 miljoen aan de tekengeld die hij in januari bij zijn contractverlenging bij Ajax kreeg, al wel terugbetaald.

Marc Overmars gaat zes weken na zijn gedwongen vertrek aan de slag bij Antwerp FC. Marc Overmars gaat zes weken na zijn gedwongen vertrek aan de slag bij Antwerp FC. Foto: AFP

Antwerp: 'We zijn er om nieuwe kansen te geven'

Antwerp heeft met Overmars wel over de grensoverschrijdende berichten gesproken. "Als volwassen mensen", aldus algemeen directeur Sven Jaecques, die het als een privézaak beschouwt. "Wij hebben van onze kant Marc overtuigd wie we zijn en wat onze waarden en normen zijn. Dat matcht."

"We zijn hier ook om mensen een nieuwe kans te geven, dat vinden we heel belangrijk", vervolgde Jaecques. "Marc moet een bladzijde kunnen omdraaien en een nieuwe kans krijgen. Daar staan we als club voor."

Jaecques heeft de vrouwelijke medewerkers bij Antwerp niet ingelicht over de aanstelling van Overmars. "In eerste instantie was het om de aanstelling van Marc Overmars op een goede manier te brengen en er onderling uit te komen. Het gaat niet om alleen ons vrouwelijk personeel, maar om al ons personeel."