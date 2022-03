Marc Overmars gaat amper twee maanden na zijn gedwongen vertrek bij Ajax weer aan de slag. De Epenaar, die vanwege grensoverschrijdend gedrag moest stoppen als directeur voetbalzaken bij de Amsterdammers, is de nieuwe directeur van het Belgische Antwerp.

De 48-jarige Overmars tekent een meerjarig contract bij Antwerp, waar hij net als bij Ajax directeur voetbalzaken wordt. De club bezet momenteel de derde plek in de Jupiler Pro League, het hoogste niveau van België. Vorig seizoen eindigde de formatie als tweede in de reguliere competitie.

"Ik wil de Ajax-bladzijde achter mij laten en hier een nieuw hoofdstuk beginnen", zei Overmars maandag op een persconferentie. "Mijn vertrek bij Ajax was heel spijtig. Ik moet daar doorheen en weer verder. Dat ga ik nu doen."

Begin februari moest Overmars vertrekken bij Ajax omdat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten naar meerdere vrouwelijke collega's had verstuurd. Het Parool en NRC meldden dat de directeur onder meer foto's van zijn geslachtsdeel stuurde en "stalkachtig gedrag" vertoonde.

Overmars gaf aan zich "kapot te schamen" en zag geen andere mogelijkheid dan te vertrekken. Sindsdien bleef het stil rond de gevallen directeur voetbalzaken, maar dik zes weken later gaat hij opmerkelijk genoeg alweer bij een andere club aan de slag.

In Nederland wordt Overmars nog onderzocht door het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat onafhankelijk opereert. De oud-aanvaller van Ajax, Arsenal en FC Barcelona kan onder meer een schorsing opgelegd krijgen.

Antwerp heeft grote ambities

Antwerp dwong in het seizoen 2016/2017 promotie af naar het hoogste niveau in België en werd toen overgenomen door de steenrijke Belg Paul Gheysens, die als voorzitter grote plannen heeft met de club.

Het ambitieuze Antwerp doet nu al enkele jaren mee in de top én is weer vertegenwoordigd in Europa. In 2020 wist de viervoudig kampioen van België het bekertoernooi te winnen.

In het seizoen 2019/2020 nam AZ het nog tegen Antwerp op in de play-offs van de Europa League. De Alkmaarders versloegen de Belgen toen over twee wedstrijden en plaatsten zich voor de groepsfase.

Overmars moet Antwerp naar meer successen gaan leiden. Het wordt het eerste buitenlandse avontuur voor de oud-international, die zijn carrière als technisch directeur in 2009 bij Go Ahead Eagles begon.

In de zomer van 2012 werd Overmars directeur voetbalzaken bij Ajax. De Amsterdammers waren tevreden over zijn prestaties en verlengden zijn contract afgelopen zomer nog tot medio 2026, maar de succesvolle directeur viel enkele maanden later hard van zijn voetstuk.