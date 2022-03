Kees van Wonderen is vanaf volgend seizoen de nieuwe coach van sc Heerenveen. De huidige trainer van Go Ahead Eagles heeft een tweejarig contract getekend bij de club uit Friesland, zo is maandag bekendgemaakt.

De 53-jarige Van Wonderen zei drie dagen geleden al dat hij nagenoeg rond was met Heerenveen over een aanstelling in Friesland. Hij verwachtte toen dat hij op korte termijn tot een akkoord zou komen met de club.

Bij Heerenveen wordt Van Wonderen de opvolger van Johnny Jansen, die eind januari werd ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten. Onder zijn leiding was de club uit Friesland afgedaald naar de onderste regionen in de Eredivisie. Assistent Ole Tobiasen neemt tot het einde van het seizoen de honneurs waar.

"Kees heeft een heel duidelijke voetbalvisie die aansluit bij hoe wij naar de voetbaltechnische toekomst van sc Heerenveen kijken", verklaart technisch manager Ferry de Haan de aanstelling van Van Wonderen. "Hij is een realistische trainer die bij Go Ahead heeft aangetoond met plezier en lef het maximale uit de ontwikkeling van spelers en het team te kunnen halen en zodoende waarde op het veld creëert."

"Ik ben uiteraard ontzettend blij dat ik de nieuwe hoofdtrainer van Heerenveen word", aldus Van Wonderen. "Ik heb een heel goed gevoel bij de club, bij het plan en waarom ze voor mij kiezen. Daar ben ik heel positief over."

"In februari hebben we voor het eerst met elkaar gesproken. Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik op zoek ben naar een uitdaging en die uitdaging ligt er in Friesland zeker. Nu ligt mijn focus nog volledig bij Go Ahead Eagles. Er is mij nu alles aan gelegen om het seizoen in Deventer eerst goed af te sluiten."

Kees van Wonderen was een jaar assistent van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Kees van Wonderen was een jaar assistent van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Foto: Pro Shots

Van Wonderen maakte indruk bij Go Ahead

Van Wonderen heel veel indruk gemaakt bij Go Ahead Eagles. De voormalig international van het Nederlands elftal leidde de club vorig seizoen naar de Eredivisie, waardoor de roemrijke club uit Deventer voor het eerst in vier jaar actief is op het hoogste niveau.

In het eerste seizoen na de terugkeer doet Go Ahead het uitstekend. Met één van de kleinste begrotingen van de Eredivisie staat 'Kowet' op de twaalfde plaats en is lijfsbehoud al bijna zeker. Met nog zeven wedstrijden te gaan staat de club acht punten voor op nummer zestien Fortuna Sittard.

Van Wonderen was sinds 2020 coach van Go Ahead Eagles. Daarvoor was hij een jaar assistent van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Eind 2019 stopte hij in die rol omdat hij op eigen benen wilde staan.

Als voetballer maakte Van Wonderen naam bij Feyenoord. De geboren Noord-Hollander speelde van 1996 tot 2004 203 wedstrijden voor de Rotterdammers en was ook een vaste waarde in de teams die in 1999 de landstitel wonnen en in 2002 de UEFA Cup. Hij kwam ook uit voor NEC en NAC.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie