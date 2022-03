Veel van de zeventien resterende WK-tickets wordt de komende anderhalve week verdeeld. Een overzicht van de landen die de komende weken in actie komen in de strijd om deelname aan het mondiale toernooi.

Europa: Italië of Portugal gaat sneuvelen

Er zijn al tien Europese tickets verdeeld en er mogen nog drie andere landen naar het WK. Deze drie startbewijzen worden verdeeld via de play-offs, waarvoor de tien nummers twee uit de kwalificatiegroepen én twee landen uit de Nations League zich hebben geplaatst.

De play-offs zijn onderverdeeld in drie paden met ieder een halve finale en een finale. De winnaar van elk pad plaatst zich voor het WK.

Opvallend: bij de loting op 26 november belandden Europees kampioen Italië en het Portugal van Cristiano Ronaldo in hetzelfde pad. Dat betekent dat een van de twee toplanden niet zal deelnemen aan het WK.

Rusland is vanwege de inval in Oekraïne uit de play-offs gezet. Daardoor heeft Polen zich automatisch geplaatst voor de finale. Het kwalificatieduel tussen Schotland en Oekraïne is op aanvraag van de Oekraïense voetbalbond verschoven naar juni.

De overige halve finales worden donderdag om 20.45 uur gespeeld, waarna volgende week dinsdag de finales van de twee paden volgen.

Pad A:

Schotland-Oekraïne (in juni)

Wales-Oostenrijk (donderdag 24 maart, 20. 45 uur)

Pad B:

Polen (automatisch finalist)

Zweden-Tsjechië (donderdag 24 maart, 20.45 uur)

Pad C:

Italië-Noord-Macedonië (donderdag 24 maart, 20.45 uur)

Portugal-Turkije (donderdag 24 maart, 20.45 uur)

Afrika: Salah en Mané treffen elkaar

In Afrika zijn in totaal maar vijf tickets te verdelen. De tien groepswinnaars van de tweede ronde nemen het tegen elkaar op in een tweeluik met een thuis- en uitwedstrijd. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het WK.

Een interessante ontmoeting is die tussen Egypte en Senegal, waarbij Liverpool-sterren Mohamed Salah en Sadio Mané elkaar treffen. Marokko doet tegen de Democratische Republiek Congo zonder Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui een gooi naar een WK-ticket.

De heenwedstrijden zijn komende vrijdag en de returns zijn volgende week dinsdag.

Vrijdag 25 maart:

DR Congo-Marokko (16.00 uur)

Kameroen-Algerije (18.00 uur)

Mali-Tunesië (18.00 uur)

Egypte Senegal (20.30 uur)

Ghana-Nigeria (20.30 uur)

Dinsdag 29 maart:

Senegal-Egypte (19.00 uur)

Nigeria-Ghana (19.00 uur)

Marokko-DR Congo (21.30 uur)

Algerije-Kameroen (21.30 uur)

Tunesië-Mali (21.30 uur)

Azië: vooral in groep B nog spanning

In Azië bestaat de eindfase van de WK-kwalificatiereeks uit twee groepen van zes landen. De nummers één en twee uit elke poule verzekeren zich van een WK-ticket. De nummers drie krijgen een laatste kans in de intercontinentale play-offs.

Er zijn al acht groepswedstrijden gespeeld. Iran en Zuid-Korea hebben in groep A zo'n grote voorsprong opgebouwd dat ze al zeker zijn van deelname aan het WK. In groep B strijden Saoedi-Arabië, Japan en Australië nog om de twee tickets. De laatste pouleduels zijn donderdag en volgende week dinsdag.

Groep A 1. Iran 8-22 (+11)

2. Zuid-Korea 8-20 (+9)

3. Verenigde Arabische Emiraten 8-9 (+0)

4. Libanon 8-6 (-3)

5. Irak 8-5 (-7)

6. Syrië 8-2 (-10)

Donderdag 24 maart:

Zuid-Korea-Iran (12.00 uur)

Libanon-Syrië (13.00 uur)

Irak-Verenigde Arabische Emiraten (18.00 uur)

Dinsdag 29 maart:

Iran-Libanon (13.30 uur)

Verenigde Arabische Emiraten-Zuid-Korea (15.45 uur)

Syrië-Irak (18.00 uur)

Groep B 1. Saoedi-Arabië 8-19 (+5)

2. Japan 8-18 (+6)

3. Australië 8-15 (+9)

4. Oman 8-8 (-2)

5. China 8-5 (-8)

6. Vietnam 8-3 (-10)

Donderdag 24 maart:

Australië-Japan (10.10 uur)

Vietnam-Oman (13.00 uur)

China-Saoedi-Arabië (16.00 uur)

Dinsdag 29 maart:

Japan-Vietnam (12.35 uur)

Oman-China (18.00 uur)

Saoedi-Arabië-Australië (20.00 uur)

Noord- en Centraal-Amerika: historisch ticket Canada?

In de Noord- en Centraal-Amerikaanse kwalificatie plaatsen de beste drie ploegen uit een groep van acht landen zich voor het WK. De nummer vier uit de poule doet mee aan de intercontinentale play-offs.

Op donderdag, zondag en volgende week woensdag zijn de laatste drie wedstrijden. Canada is als koploper in de poule al bijna zeker van de eerste WK-deelname in 36 jaar. Daarachter hebben de Verenigde Staten en Mexico een ticket virtueel in handen. Zij spelen donderdag tegen elkaar.

Stand 1. Canada 11-25 (+14)

2. Verenigde Staten 11-21 (+9)

3. Mexico 11-21 (+6)

4. Panama 11-17 (+1)

5. Costa Rica 11-16 (+1)

6. El Salvador 11-9 (-7)

7. Jamaica 11-7 (-7)

8. Honduras 11-3 (-17)

Vrijdag 25 maart:

Jamaica-El Salvador (0.05 uur)

Panama-Honduras (2.05 uur)

Mexico-Verenigde Staten (3.00 uur)

Costa Rica-Canada (3.05 uur)

Zondag 27 maart:

Canada-Jamaica (22.05 uur)

El Salvador-Costa Rica (23.05 uur)

Maandag 28 maart:

Verenigde Staten-Panama (1.00 uur)

Honduras-Mexico (1.05 uur)

Donderdag 31 maart:

Costa Rica-Verenigde Staten (3.05 uur)

Jamaica-Honduras (3.05 uur)

Mexico-El Salvador (3.05 uur)

Panama-Canada (3.05 uur)

Zuid-Amerika: strijd achter Brazilië en Argentinië

De vier beschikbare tickets voor Zuid-Amerikaanse landen worden verdeeld in een poule van tien landen. Koploper Brazilië en nummer twee Argentinië hebben zich al verzekerd van het WK. De nummer vijf gaat naar de intercontinentale play-offs.

De slotwedstrijden van de groep worden donderdag, vrijdag en volgende week dinsdag gespeeld. Onder meer concurrenten Uruguay en Peru spelen nog tegen elkaar.

Stand 1. Brazilië 15-39 (+27)

2. Argentinië 15-35 (+16)

3. Ecuador 16-25 (+10)

4. Uruguay 16-22 (-3)

5. Peru 16-21 (-4)

6. Chili 16-19 (-1)

7. Combia 16-17 (-3)

8. Bolivia 16-15 (-12)

9. Paraguay 16-13 (-14)

10. Venezuela 16-10 (-16)

Vrijdag 25 maart:

Brazilië-Chili (0.30 uur)

Colombia-Bolivia (0.30 uur)

Paraguay-Ecuador (0.30 uur)

Uruguay-Peru (0.30 uur)

Zaterdag 26 maart:

Argentinië-Venezuela (0.30 uur)

Woensdag 30 maart:

Bolivia-Brazilië (1.30 uur)

Chili-Uruguay (1.30 uur)

Ecuador-Argentinië (1.30 uur)

Peru-Paraguay (1.30 uur)

Venezuela-Colombia (1.30 uur)

Oceanië: winnaar naar intercontinentale play-offs

In Oceanië kan geen enkel land zich direct plaatsen voor het WK. Oorspronkelijk zou bij het Oceanisch kampioenschap in 2020 worden bepaald welk land zich zou kwalificeren voor de intercontinentale play-offs, maar dit toernooi werd geschrapt vanwege de coronapandemie. Daarop is een nieuw kwalificatietoernooi geïntroduceerd.

De eerste ronde bestaat uit twee groepen met ieder vier landen. De nummers één en twee uit de groepen A en B plaatsen zich voor de knock-outfase, waarbij twee halve finales en één finale worden gespeeld. De winnaar wacht een intercontinentale play-off.

Stand groep A 1. Solomoneilanden 1-3 (+2)

2. Tahiti 0-0 (+0)

3. Vanuatu 0-0 (+0)

4. Cookeilanden 1-0 (-2)

Stand groep B 1. Nieuw-Zeeland 2-6 (+5)

2. Papoea-Nieuw-Guinea 2-3 (+0)

3. Fiji 2-3 (-3)

4. Nieuw-Caledonië 2-0 (-2)

Donderdag 24 maart:

Solomoneilanden-Tahiti (15.00 uur)

Fiji-Papoea-Nieuw-Guinea (18.00 uur)

Nieuw-Zeeland-Nieuw-Caledonië (18.00 uur)

Zondag 27 maart:

Halve finales

Woensdag 30 maart:

Finale