Coach Carlo Ancelotti trekt het boetekleed aan na de afgang van Real Madrid in de Clásico tegen FC Barcelona. De koploper in La Liga verloor zondag op ontluisterende wijze in eigen huis met 0-4 van de aartsrivaal.

"We waren onherkenbaar", zei Ancelotti na afloop van het duel in Santiago Bernabéu op zijn persconferentie. "Alles is misgegaan. Ik heb de spelers verteld dat dit mijn schuld is. Ik heb gefaald met mijn tactiek."

Real werd vanaf de aftrap in Madrid overklast door FC Barcelona en stond bij rust al met 0-2 achter door doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang en Ronald Araújo. Na de onderbreking tilden Ferran Torres en Aubameyang de score naar 0-4, waardoor de afgang voor Real een feit was.

Het verlies tegen de aartsrivaal is een van de grootste thuisnederlagen van Real ooit in de Clásico. Alleen in 1974 leed de Spaanse recordkampioen een zwaardere nederlaag tegen FC Barcelona. Mede door een doelpunt van Johan Cruijff werd het toen 0-5.

"Dit is moeilijk te verteren, omdat het een Clásico is en verliezen tegen FC Barcelona altijd pijn doet. Maar we moeten nu kalm blijven", aldus Ancelotti. "Het spijt ons voor de fans, maar we hoeven hier geen drama van te maken."

Ondanks de zeperd tegen FC Barcelona is koploper Real hard op weg naar de 35e landstitel in de clubgeschiedenis. Met nog negen wedstrijden te gaan, heeft de ploeg van Ancelotti een voorsprong van negen punten op nummer twee Sevilla. FC Barcelona staat derde op twaalf punten van Real.

