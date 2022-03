Trainer Xavi denkt dat de spectaculaire 0-4-overwinning bij Real Madrid het begin kan zijn van iets moois bij FC Barcelona. De Spanjaard vond zondag in Estadio Santiago Bernabéu voor zichzelf in ieder geval de bevestiging dat hij op de goede weg is.

"Deze overwinning kan de dynamiek binnen de club voor nu en voor de toekomst veranderen. Dit versterkt ook mijn rol als trainer en het versterkt het project dat ik ben begonnen. Er is geen twijfel dat Barcelona zou moeten spelen zoals we vanavond hebben gedaan", zei Xavi op zijn persconferentie na de wedstrijd.

Met de klinkende overwinning in Madrid liet FC Barcelona nog maar eens zien in vorm te zijn. De ploeg van Xavi, die in november het stokje overnam van de ontslagen Ronald Koeman, is nu twaalf wedstrijden op rij zonder nederlaag (alle competities).

"Het is heel erg moeilijk om in Bernabéu zo goed te spelen en met 0-4 te winnen. Ik denk dat we meer dan superieur waren over Real Madrid en dat we zelfs nog vaker hadden kunnen scoren", aldus Xavi, die Pierre-Emerick Aubameyang met twee doelpunten en een assist een hoofdrol zag opeisen.

'Paar spelers beleefden moeilijke periode in carrière'

Waar de Spaanse media nu al enige tijd lovend over FC Barcelona schrijven, waren de spelers - onder wie Frenkie de Jong - eerder dit seizoen vaak de kop van Jut. Juist daarom is Xavi blij dat zijn ploeg zich na meerdere nederlagen op rij nu tegen Real Madrid wel heeft laten zien.

"Een paar spelers beleefden een moeilijke periode in hun carrière. Ze zijn bekritiseerd, maar hebben in deze wedstrijd laten zien dat het fantastische spelers zijn. Ze toonden karakter en moed. Dit is de weg waar we op door moeten gaan."

Door de slechte seizoensstart lijkt de landstitel nog altijd buiten bereik, maar de achterstand van FC Barcelona op Real is wel teruggebracht tot twaalf punten. De Catalanen hebben ook een duel minder gespeeld.

