Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München. De koploper in de Bundesliga heeft volgens De Telegraaf en VI een bod van 25 miljoen euro neergelegd voor het negentienjarige talent.

Een delegatie van Bayern München zou woensdag om de tafel zijn gegaan met financieel directeur Susan Lenderink en technisch manager Gerry Hamstra van Ajax. Volgens De Telegraaf is er nog geen sprake van een akkoord; de koploper in de Eredivisie wil naar verluidt 35 miljoen euro ontvangen voor Gravenberch.

Een transfer in de zomer ligt voor de hand, omdat Ajax en Gravenberch niet tot overeenstemming zijn gekomen over een nieuw contract. De tienvoudig Oranje-international ligt nog tot medio 2023 vast in de Johan Cruijff ArenA. Daardoor dreigt hij volgend seizoen transfervrij te vertrekken.

Gravenberch zou niet de eerste vaste kracht zijn die verkast zonder dat Ajax een transfersom ontvangt. Rechtsback Noussair Mazraoui en doelman André Onana vertrekken na dit seizoen al transfervrij uit Amsterdam. Vorig seizoen deed Brian Brobbey hetzelfde, al keerde hij in januari al op huurbasis terug.

Ryan Gravenberch staat in de belangstelling van Bayern München. Foto: Getty Images

Gravenberch sinds seizoen 2020/2021 vaste kracht

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Gravenberch al 98 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax achter zijn naam staan. De centrale middenvelder is sinds vorig seizoen verzekerd van een basisplek onder trainer Erik ten Hag.

Gravenberch scoorde tot dusver twee keer dit seizoen, waaronder zijn winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van eerder deze maand. Ondanks zijn basisplek bij Ajax maakt hij geen deel uit van de selectie van het Nederlands elftal voor de komende oefenduels met Denemarken en Duitsland.

In mogelijk zijn laatste seizoen in Amsterdam hoopt Gravenberch net als in 2020/2021 de dubbel te veroveren. Ajax gaat momenteel aan kop in de Eredivisie en speelt op zondag 17 april de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV.

Bayern München gaat momenteel aan kop in de Bundesliga met een voorsprong van zes punten op naaste belager Borussia Dortmund. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann bereikte begin deze maand ook de kwartfinales van de Champions League en neemt het daarin op tegen Villarreal.