FC Barcelona heeft Real Madrid zondag vernederd in Estadio Santiago Bernabéu. De ploeg van coach Xavi haalde in 'El Clásico' met 0-4 uit tegen de koploper in La Liga.

Barcelona zocht vanaf het eerste fluitsignaal de aanval en kwam na een klein half uur op voorsprong. Nadat Pierre-Emerick Aubameyang en Ferran Torres al een aantal kansen hadden gemist, was het in de 29e minuut wel raak. Aubameyang kopte raak uit een afgemeten voorzet van Ousmane Dembélé.

Nog voor rust verdubbelden de Catalanen de voorsprong. Ronald Araújo kopte zeven minuten voor de onderbreking raak uit een hoekschop van Dembélé. Real, dat het zonder de geblesseerde topscorer Karim Benzema, kwam amper in het stuk voor.

Na een misser van Torres na twintig seconden in de tweede helft breidde de aanvaller de marge even later wel verder uit. Aubameyang werd bediend door Frenkie de Jong en legde de bal met een hakje terug op Torres, die hard raak schoot in de rechterbovenhoek.

Zes minuten later waren de rollen omgekeerd bij de vierde treffer van Barcelona. Aubameyang werd weggestuurd door Torres en passeerde de Gabonees doelman Thibaut Courtois met een stiftje. Daarna waren de kans schaars in Madrid.

Net geen evenaring van recordzege

Frenkie de Jong had een basisplaats bij Barcelona en werd twintig minuten voor tijd gewisseld. Op hetzelfde moment viel Memphis Depay in bij de bezoekers, waar Luuk de Jong op de bank bleef.

De 0-4 betekende net geen evenaring van de grootste zege van Barcelona in Madrid. Dat record dateert met 0-5 uit 1974, toen Johan Cruijff het tweede doelpunt van zijn ploeg maakte.

Dankzij de vijfde competitiezege op rij neemt Barcelona de derde plaats weer over van Atlético Madrid, dat zaterdag won bij Rayo Vallecano (0-1). De achterstand op Real Madrid bedraagt twaalf punten. Bovendien heeft 'De Koninklijke' een wedstrijd meer gespeeld.

Nummer twee Sevilla loopt slechts een punt in op Real. De ploeg van coach Julen Lopetegui speelde eerder op de avond thuis met 0-0 gelijk tegen Real Sociedad. Karim Rekik ontbrak door een blessure bij Sevilla.

