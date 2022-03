Hoewel Cody Gakpo zondag vanwege een blessure ontbrak bij PSV in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, meldt hij zich maandag wel gewoon bij het Nederlands elftal. Al zal hij in de oefenwedstrijden tegen Denemarken en Duitsland normaal gesproken niet in actie komen.

"De KNVB heeft gevraagd Gakpo te sturen, voor informatie en besprekingen", zei PSV-trainer Roger Schmidt na de 5-0-zege op Fortuna. "De KNVB is erg professioneel, dus het is voor ons prima."

Bondscoach Louis van Gaal heeft al eerder aangegeven de komende interlandperiode te willen gebruiken om te werken aan het 5-3-2-systeem. Dat moet gehanteerd worden tijdens het WK eind dit jaar in Qatar, waarvoor Oranje zich al heeft geplaatst.

Het lijkt er daarom op dat hij alle internationals, ook degenen die niet fit zijn, er de komende week bij wil hebben voor tactische besprekingen en andere uitleg.

Gakpo liep donderdag in de ontmoeting met FC Kopenhagen in de achtste finales van de Conference League een blessure op en staat vermoedelijk twee tot drie weken aan de kant. De wedstrijden van Oranje tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart) komen dan ook te snel.

"Als hij kan spelen zou dat natuurlijk geweldig nieuws zijn", zegt Schmidt met een glimlach. "Maar nee, dat verwacht ik niet."

Roger Schmidt zag PSV eenvoudig winnen van Fortuna Sittard. Roger Schmidt zag PSV eenvoudig winnen van Fortuna Sittard. Foto: ANP

'Interlands zijn grote motivatie voor spelers'

Voor PSV, dat tegen Fortuna al de zesde competitiezege op rij boekte, komt de interlandperiode niet echt gelegen. "Maar het is ook een grote motivatie voor spelers, zoals nu voor debutant Jordan Teze bijvoorbeeld", aldus Schmidt.

"Ervaren spelers weten bovendien hoe deze weken zijn en hoe ze ervoor moeten zorgen zo goed mogelijk terug te komen. Integreren in onze spelersgroep is daarna altijd even een uitdaging, zeker voor spelers die bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika terugkeren. Maar het is nou eenmaal zo, dat moeten we accepteren.΅"

PSV bleef dankzij de overwinning in het spoor van Ajax, dat eerder op de dag in de Klassieker met 3-2 van Feyenoord won. "We focussen ons op onszelf. Na de laatste speeldag willen we bovenaan staan, maar dat kan alleen als je het van wedstrijd tot wedstrijd bekijkt."