Vitesse heeft zondag een nieuwe tik geïncasseerd in de Eredivisie. De Arnhemmers gingen voor de tweede keer ooit thuis onderuit tegen RKC Waalwijk: 1-2.

In de zesde minuut kwam Vitesse nog met 1-0 voor dankzij Loïs Openda, maar daarna ging het mis. Nog in de openingsfase zorgde Melle Meulensteen voor de gelijkmaker en vroeg in de tweede helft bepaalde uitgerekend oud-Vitessenaar Alexander Büttner de eindstand.

De nederlaag is kenmerkend voor de vorm van Vitesse, dat de weg sinds februari behoorlijk kwijt is. De Arnhemmers wonnen in zeven Eredivisie-wedstrijden slechts één keer, werden uitgeschakeld in het bekertoernooi en strandden donderdag tegen AS Roma in de Conference League.

Ondanks het eerste thuisverlies tegen RKC in dertig jaar staat Vitesse nog wel zesde en daarmee op een play-offplek. De topploegen zijn in tegenstelling tot in de eerste fase van het seizoen echter ver uit zicht voor de ploeg van trainer Thomas Letsch.

Vitesse krijgt zaterdag een nieuwe kans op de eerste zege in een maand tijd, maar dat wordt niet makkelijk. Er staat dan namelijk een uitwedstrijd tegen AZ op het programma.

Het RKC van trainer Joseph Oosting was eveneens bezig aan een slechte reeks en kon de overwinning in Arnhem erg goed gebruiken. De Brabanders staan nu vijf punten los van de degradatieplekken, al heeft een aantal concurrenten nog wedstrijden tegoed.

Uitgerekend Alexander Büttner zorgde voor de beslissing in Arnhem. Foto: Pro Shots

