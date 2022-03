PSV heeft zondag in de Eredivisie een eenvoudige thuiszege geboekt op Fortuna Sittard. De Eindhovenaren waren met 5-0 te sterk voor de Limburgers en houden zo de aansluiting met koploper Ajax.

Philipp Max opende in de tiende minuut de score voor PSV. Enkele minuten voor rust breidde de thuisploeg de voorsprong uit naar 3-0 via doelpunten van Ritsu Doan en Eran Zahavi.

In de tweede helft bleef het lang bij die stand, maar in de slotfase voerde PSV de score nog verder op. Invallers Bruma en Carlos Vinícius waren trefzeker namens de ploeg van coach Roger Schmidt.

Dankzij de overwinning blijft de achterstand van nummer twee PSV op koploper Ajax twee punten. De Amsterdammers versloegen eerder op de dag Feyenoord in de Klassieker met 3-2.

Fortuna Sittard zakt door de nederlaag naar de zestiende plaats en heeft slechts twee punten meer dan hekkensluiter PEC Zwolle, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Eran Zahavi zorgde met een rake kopbal voor de 3-0. Foto: Pro Shots

Doan straft fout Seuntjens af

In het Philips Stadion speelde PSV vol op de aanval en dat resulteerde in de tiende minuut in de openingstreffer van Max. De linksback benutte een rebound nadat Fortuna-doelman Yannick van Osch een kopbal van Zahavi nog had gekeerd.

Fortuna kwam er geen moment aan te pas en net toen de druk van PSV iets afnam, ging Mats Seuntjens in de fout. De aanvaller van Fortuna leed in de 39e minuut dom balverlies en dat werd afgestraft door Doan na een combinatie met Zahavi.

Twee minuten later zorgde Zahavi zelf voor de 3-0. De Israëlische spits kopte raak uit een afgemeten voorzet van Mauro Júnior, waardoor PSV met een comfortabele voorsprong de rust inging.

Vreugde bij PSV na de 4-0 van Bruma. Foto: Pro Shots

Invallers voeren score verder op

In de tweede helft lag het tempo bij PSV een stuk lager, maar creëerden de Eindhovenaren wel flink wat kansen. Van Osch voorkwam dat de achterstand groter werd met reddingen op doelpogingen van Zahavi en Érick Gutiérrez. Ook Max kreeg nog een grote kans op de 4-0, maar hij schoot oog in oog met de Fortuna-keeper naast.

Fortuna werd slechts eenmaal gevaarlijk in de hele wedstrijd, maar raakte wel de paal. Lisandro Semedo krulde de bal in de zeventigste minuut buiten het bereik van PSV-doelman Joël Drommel op het aluminium.

Een klein kwartier voor tijd maakte Bruma wel de vierde voor PSV. De Portugese invaller vond het doel nadat Fortuna-middenvelder Andreas Samaris simpel werd gepasseerd door Gutiérrez. De eveneens ingevallen Vinícius zorgde vijf minuten later voor het slotakkoord met een intikker op aangeven van Joey Veerman.

Carlos Vinícius zorgde voor het slotakkoord bij PSV-Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

