Manchester City heeft zich zondag geplaatst voor de halve eindstrijd van de FA Cup. De ploeg van manager Josep Guardiola won in de kwartfinales met 1-4 bij Southampton.

Raheem Sterling opende in de twaalfde minuut de score voor City. De aanvaller strafte een fout in de verdediging van Southampton af. Op slag van rust kwam de thuisploeg langszij door een eigen doelpunt van Aymeric Laporte.

In de tweede helft stelde City orde op zaken. Kevin De Bruyne benutte na iets meer dan een uur spelen een penalty na een overtreding van Mohammed Salisu op Gabriel Jesus. Een kwartier voor tijd breidde Phil Foden de voorsprong uit met een mooi afstandsschot en even later schoof Riyad Mahrez de 1-4 binnen. In de slotfase viel Nathan Aké in bij de bezoekers.

Eerder op de dag leed Everton een pijnlijke nederlaag in de kwartfinale tegen Crystal Palace: 4-0. Marc Guehi, Jean-Philippe Mateta, Wilfried Zaha en Will Hughes waren trefzeker voor de Londenaren, waar Jaïro Riedewald op de bank bleef. Donny van de Beek ontbrak wegens ziekte bij Everton.

Chelsea plaatste zich zaterdag al voor de halve finales door mede dankzij een goal van Hakim Ziyech met 0-2 bij Middlesbrough te winnen. In de vierde kwartfinale gaat Liverpool zondag op bezoek bij Nottingham Forest (aftrap 19.00 uur).