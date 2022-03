Borussia Dortmund is zondag in de Bundesliga door een 1-1-gelijkspel bij FC Köln verder achterop geraakt bij Bayern München. In de FA Cup bereikten Manchester City en Liverpool de halve finales dankzij zeges op respectievelijk Southampton (1-4) en Nottingham Forest (0-1) en in de Premier League boekte Tottenham Hotspur een belangrijke overwinning.

Borussia Dortmund kwam na acht minuten op voorsprong bij FC Köln. Marius Wolf vond het doel op aangeven van Jude Bellingham. Negen minuten voor rust zorgde Sebastian Andersson met een schot via de binnenkant van de paal voor de 1-1.

Bankzitter Donyell Malen kwam in de slotfase in de ploeg bij Dortmund. Kingsley Ehizibue viel al na tien minuten in bij Köln.

Door het gelijkspel heeft nummer twee Dortmund nu zes punten achterstand op koploper Bayern München. 'Der Rekordmeister' won zaterdag met 4-0 van Union Berlin.

Eerder op de dag wonnen basisklant Mitchel Bakker en invaller Daley Sinkgraven met nummer drie Bayer Leverkusen bij VfL Wolfsburg: 0-2. Invaller Sam Lammers speelde met Eintracht Frankfurt gelijk bij nummer vier RB Leipzig: 0-0.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga

Manchester City viert de 1-3 van Phil Foden. Manchester City viert de 1-3 van Phil Foden. Foto: AFP

City rekent na rust af met Southampton

In de kwartfinales van de FA Cup was City een maatje te groot voor Southampton: 1-4. Raheem Sterling opende in de twaalfde minuut de score door een defensieve fout af te straffen, waarna de thuisploeg op slag van rust langszij kwam door een eigen doelpunt van Aymeric Laporte.

In de tweede helft stelde City orde op zaken. Kevin De Bruyne benutte na iets meer dan een uur spelen een penalty, een kwartier voor tijd breidde Phil Foden de voorsprong uit met een mooi afstandsschot en even later schoof Riyad Mahrez de 1-4 binnen. In de slotfase viel Nathan Aké in bij de bezoekers.

Liverpool had het een stuk lastiger met Nottingham Forest. Diogo Jota kroonde zich tot matchwinner door twaalf minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. Virgil van Dijk maakte de negentig minuten vol bij 'The Reds'.

Eerder op de dag leed Everton zonder de zieke Donny van de Beek een pijnlijke nederlaag in de kwartfinale tegen Crystal Palace: 4-0. Chelsea plaatste zich zaterdag al voor de halve finales door mede dankzij een goal van Hakim Ziyech met 0-2 bij Middlesbrough te winnen.

Vreugde bij Tottenham Hotspur. Vreugde bij Tottenham Hotspur. Foto: Getty Images

Tottenham boekt belangrijke zege

In de Premier League won Tottenham Hotspur thuis met 3-1 van concurrent en stadgenoot West Ham United. De basis werd al in de eerste 25 minuten gelegd door een eigen doelpunt van Kurt Zouma en een treffer van Son Heung-min.

Nog voor rust deed West Ham iets terug via Saïd Benrahma, waarna Son vlak voor tijd de eindstand bepaalde in het Tottenham Hotspur Stadium. Steven Bergwijn zat op de bank bij Tottenham en mocht pas in blessuretijd invallen van trainer Antonio Conte.

Dankzij de overwinning heeft Tottenham nu drie punten meer dan West Ham. De 'Spurs' gaan ook Manchester United voorbij en staan vijfde in de Premier League. Een plek in de top vier en daarmee een Champions League-ticket is nog in zicht.

Nummer vier Arsenal heeft namelijk slechts drie punten meer dan Tottenham, al heeft de Londense rivaal ook een wedstrijd minder gespeeld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League