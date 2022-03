Feyenoord-aanvoerder Jens Toornstra is zwaar teleurgesteld na de nederlaag van zijn ploeg in de Klassieker tegen Ajax. De Rotterdammers stonden zondag lang met 1-2 voor in de Johan Cruijff ArenA, maar verloren uiteindelijk met 3-2.

"Dit is heel zuur", baalde Toornstra na afloop van de wedstrijd bij ESPN. "Zeker na de eerste helft, waarin ons plan werkte. We wilden Ajax vroeg onder druk zetten en ze wisten daar geen raad mee. In die fase hadden we verder afstand kunnen en misschien wel moeten nemen."

Dankzij de sterke eerste helft kwam Feyenoord tot tweemaal toe op voorsprong in Amsterdam. Luis Sinisterra opende al in de achtste minuut de score en Guus Til maakte er na een klein half uur 1-2 van. Tussendoor zorgde Sébastien Haller voor de gelijkmaker.

"Ajax kan heel goed aanvallen, maar als ze de bal verliezen, ligt er heel veel ruimte", vervolgde Toornstra, die na ruim een uur spelen niet meer verder kon en zich moest laten vervangen. "Dat hebben we in de eerste helft goed bespeeld."

Feyenoord hield de voorsprong lang vast, maar in het slotkwartier boog Ajax de achterstand toch nog om via goals van Dusan Tadic en Anthony. "Het laatste kwartier was vooral verdedigen en dan vliegt-ie er twee keer in. Ongelooflijk", treurde Toornstra. "Ik had het gevoel dat we het niet meer zouden weggeven. Ajax creëerde weinig, maar we staan toch met lege handen."

Teleurstelling bij Feyenoord na de 3-2 van Ajax. Teleurstelling bij Feyenoord na de 3-2 van Ajax. Foto: Pro Shots

Slot: 'We verdienden geen nederlaag'

Ook Feyenoord-coach Arne Slot baalde stevig van de nederlaag. "Ik vond ons in het eerste uur heel erg goed. We hebben constant geprobeerd om Ajax onder druk te zetten en daar kregen we de beloning voor met de 1-2-voorsprong. We hebben Ajax er in De Kuip ook slecht uit laten zien, alleen net als vandaag niet met het gewenste resultaat."

Slot vindt dat zijn doelman Ofir Marciano wat te verwijten valt bij de 1-1 van Haller (rebound) en de 2-2 van Tadic (vrije trap) "Als er een vrije trap 5 meter van de achterlijn binnenvalt, dan had ik dat graag anders willen zien."

De trainer was vooral verbaasd over het spel van Ajax. "Ik vond Ajax niet goed spelen. Er was geen aanleiding om te verwachten dat de 2-2 zou vallen. Ik vind dat wij het niet verdienden om te verliezen."

Door de nederlaag heeft nummer drie Feyenoord nu elf punten achterstand op koploper Ajax.