Dusan Tadic is blij met de zwaarbevochten 3-2-overwinning op Feyenoord, maar is ook kritisch. De aanvoerder van Ajax baalt van de manier waarop zijn ploeg vooral voor rust speelde in de Klassieker.

"De eerste helft was niet goed. We waren heel slordig, maakten fouten en waren slecht in de opbouw. Feyenoord zette goed druk en wij waren niet snel genoeg. Wij maakten Feyenoord sterk", zei Tadic tegen ESPN.

"In de rust zeiden we: 'Zo kan het niet, we moeten opstaan en er alles aan doen om te winnen.' Vooral de laatste dertig minuten waren beter."

Na een 1-2-ruststand zorgde Tadic met een prachtige vrije trap in de verre hoek voor de gelijkmaker. "De keeper stond te veel in de korte hoek, dus ik koos ervoor om de bal in de verre hoek te schieten", zei hij over de treffer. "Het was 100 procent zo bedoeld."

Tadic is blij dat Ajax zich heeft herpakt na de Champions League-uitschakeling tegen Benfica. "Dit is een belangrijke overwinning, in deze sfeer met deze fans. Na Benfica hadden we het even moeilijk. We moeten opstaan, iets uitstralen en met de borst vooruit spelen."

Door de overwinning heeft Ajax als koploper elf punten voorsprong op Feyenoord. De Amsterdammers voorkwamen bovendien een scenario waarin de leidende positie aan PSV verloren had kunnen worden.

