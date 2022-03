Ajax heeft zondag een zwaarbevochten zege op Feyenoord geboekt in de 192e editie van de Klassieker. De ploeg van trainer Erik ten Hag stevende op een thuisnederlaag af, maar trok de winst in de slotfase alsnog naar zich toe: 3-2.

Binnen tien minuten was het al 0-1 door een doelpunt van Luis Sinisterra. Na de gelijkmaker van Sébastien Haller zorgde Guus Til er nog voor rust voor dat Feyenoord voor de tweede keer kon juichen.

In de tweede helft was het zwakke Ajax lange tijd niet bij machte om de wedstrijd om te draaien en leek de eerste Feyenoord-zege op Amsterdamse bodem sinds 2005 in de maak, maar Dusan Tadic (prachtige vrije trap) en Antony voorkwamen dat in de slotfase alsnog.

Antony haalde vervolgens het einde van de wedstrijd niet wegens een rode kaart. Hij kreeg na zijn goal geel voor het uittrekken van zijn shirt en werd in de slotseconden wegens onsportief gedrag nogmaals bestraft door scheidsrechter Danny Makkelie.

De overwinning is voor Ajax een opsteker na de Champions League-uitschakeling van dinsdag tegen Benfica. De Amsterdammers hebben nu elf punten voorsprong op Feyenoord en vijf op PSV, dat later op de dag nog tegen Fortuna Sittard speelt.

Door een brandje achter het doel begon de Klassieker iets later dan gepland. Door een brandje achter het doel begon de Klassieker iets later dan gepland. Foto: Pro Shots

Brandje in ArenA zorgt voor vertraging

De start van de Klassieker liet zondag even op zich wachten vanwege een brandje op de tribune achter het doel. Een doek vatte vlam toen Ajax-fans fakkels afstaken tijdens de opkomst van de spelers.

Toen de wedstrijd kon beginnen, bleek Feyenoord de zaken beter voor elkaar te hebben dan Ajax. De Rotterdammers gaven niets weg en scoorden zelf al binnen tien minuten, toen Sinisterra de rebound benutte nadat de geheel vrijstaande Til nog op André Onana was gestuit.

De 0-1-stand zorgde ervoor dat Ajax moest komen en dat leidde tot kansjes voor Tadic (inzet geblokt) en Steven Berghuis (redding Ofir Marciano), voordat het in de 24e minuut raak was. Marciano verwerkte een schot van Ryan Gravenberch matig, waarna Haller alert was.

Desondanks bleef het spel van Ajax matig. De ploeg van Ten Hag gaf veel ruimte weg en na een waarschuwing van Cyriel Dessers - hij schoot rakelings voorlangs - was het voor Til wél raak. Hij profiteerde van slordig balverlies van Berghuis en rondde af.

Feyenoord kwam tot twee keer toe op voorsprong in de Johan Cruijff ArenA. Feyenoord kwam tot twee keer toe op voorsprong in de Johan Cruijff ArenA. Foto: Pro Shots

Niveau houdt ook na rust niet over

De Ajacieden gingen onder een fluitconcert de catacomben in en kwamen er een kwartier later niet veel beter uit. De regerend landskampioen bleef erg slordig en speelde weinig klaar, al was Jurriën Timber met een kopbal tegen de lat wel dicht bij de 2-2.

Aan de andere kant bleef het opletten bij tegenaanvallen van Feyenoord. De ploeg van trainer Arne Slot creëerde zelf ook niet veel echte kansen meer, maar stond achterin goed opgesteld, waardoor er in de tweede helft niet heel veel gebeurde voor beide doelen.

Hoewel Ajax een overwicht had, viel de gelijkmaker behoorlijk uit de lucht. Nadat invaller Brian Brobbey nog een grote kopkans had gemist, was Tadic met een prachtige vrije trap wél trefzeker. Vanaf de zijkant van het veld vond hij knap de verre hoek.

De treffer zorgde voor nieuw elan bij Ajax én het thuispubliek en dat leverde ook nog de winnende treffer op. De ongelukkig spelende Antony kreeg de bal voor zijn voeten, schoot raak en bracht het thuispubliek in extase. Dat de Braziliaan daarna nog twee keer geel kreeg, nam hij op de koop toe.

Antony maakte het winnende doelpunt en wilde dat weten ook. Antony maakte het winnende doelpunt en wilde dat weten ook. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie