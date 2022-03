PSV begint zondag met Joey Veerman in de basis aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Cody Gakpo, die donderdag geblesseerd uitviel tegen FC Kopenhagen, is er niet bij.

Opstelling PSV Drommel; Mauro Jr, Teze, Boscagli, Max; Gutiérrez, Sangaré; Doan, Götze, Veerman; Zahavi.

Opstelling Fortuna Van Osch; Tirpan, Samaris, Lonwijk, Siovas, Pinto; Rienstra, Duarte, Flemming; Semedo, Seuntjens.

Veerman is de enige wijziging in de basisopstelling ten opzichte van het duel in Denemarken, dat door PSV met 0-4 werd gewonnen. De aanvallende middenvelder viel toen in voor de geblesseerde Gakpo.

Hoewel de blessure van Gakpo meeviel, is hij niet fit genoeg om te spelen tegen Fortuna. De Oranje-international ontbreekt in de wedstrijdselectie.

Trainer Roger Schmidt houdt tegen de nummer vijftien van de Eredivisie verder vast aan zijn vertrouwde formatie. Dat betekent dat Eran Zahavi in de spits de voorkeur krijgt boven Carlos Vinícius. Noni Madueke begint op de bank.

De aftrap in Eindhoven is om 16.45 uur. Bij een overwinning van PSV kan mogelijk de koppositie worden overgenomen van Ajax, afhankelijk van de uitslag in de Klassieker tegen Feyenoord.

