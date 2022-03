De KNVB praat met Ronald Koeman over de opvolging van Louis van Gaal als bondscoach van Oranje na het WK van dit jaar in Qatar. Bronnen bevestigen een bericht daarover van de NOS.

Een woordvoerder van de KNVB wil de gesprekken met Koeman niet bevestigen. "Als we iets te melden hebben, dan doen we dat." Ook zaakwaarnemer Rob Jansen van Koeman weigert commentaar te geven. Volgens de NOS is Koeman al bezig met het samenstellen van zijn staf.

De 58-jarige Koeman liet eerder doorschemeren open te staan voor een terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal. Het contract van Van Gaal loopt na het WK af en hij heeft meermaals benadrukt daarna te stoppen. Koeman zit zonder werk sinds zijn ontslag bij FC Barcelona eind oktober.

Aanvoerder Virgil van Dijk zei onlangs dat hij Koeman graag ziet terugkeren. "Ik heb een fantastische tijd gehad onder Ronald bij Oranje. Als er nu al plannen gemaakt gaan worden voor na het WK, dan is hij een heel goede kandidaat en zal hij hoog op de lijst staan", aldus de verdediger van Liverpool.

Koeman verruilde Oranje in 2020 abrupt voor Barcelona

In de zomer van 2020, een jaar voor het uitgestelde EK, stopte Koeman nog als bondscoach van Oranje om aan te slag te gaan bij de Catalanen. De oud-voetballer had een clausule in zijn contract bij de KNVB op laten nemen waardoor hij naar zijn droomclub Barcelona kon vertrekken.

Koeman begon in februari 2018 aan zijn eerste klus als bondscoach. De oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord leidde Oranje naar de finale van de Nations League. Het Nederlands elftal plaatste zich na twee gemiste eindtoernooien bovendien voor het EK van afgelopen zomer.

Het EK, onder leiding van Frank de Boer, verliep teleurstellend. Oranje werd na een foutloze groepsfase in de achtste finales uitgeschakeld door Tsjechië. De Boer werd ontslagen en opgevolgd door Van Gaal, die zich met het Nederlands elftal kwalificeerde voor het WK van eind dit jaar in Qatar.