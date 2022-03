Trainer Peter Bosz heeft zondag in de Ligue 1 een rode kaart gekregen bij het 0-0-gelijkspel van zijn ploeg Olympique Lyon bij Stade de Reims. Eerder op de dag verraste AS Monaco het kwakkelende Paris Saint-Germain met 3-0. In de Serie A won Juventus met 2-0 van hekkensluiter Salernitana.

Bosz werd al na een klein half uur naar de tribunes gestuurd bij Stade de Reims-Olympique Lyon door scheidsrechter Johan Hamel. De Nederlandse coach kreeg rood vanwege aanhoudend commentaar op de arbitrage. Hij was het onder meer niet eens met de gele kaart van Maxence Caqueret.

Door het gelijkspel blijft Lyon in de middenmoot hangen. De ploeg van Bosz staat tiende en heeft zes punten achterstand op de vijfde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op Europees voetbal.

Monaco verrast Paris Saint-Germain

Eerder op de dag opende Wissam Ben Yedder na 25 minuten de score voor AS Monaco tegen Paris Saint-Germain. De aanvoerder dook op bij de eerste paal en werkte een voorzet van Youssouf Fofana hoog in het doel. Kevin Volland maakte er in de 68e minuut 2-0 van met een tegendraads schot.

PSG slaagde er niet meer in terug in de wedstrijd te komen en incasseerde in de slotfase ook de derde treffer. Ben Yedder mocht aanleggen van 11 meter na een overtreding van Presnel Kimpembe en faalde niet. Vlak na zijn tweede goal werd de uitblinker vervangen door Myron Boadu. Georginio Wijnaldum stond aan de aftrap bij PSG en werd na 71 minuten naar de kant gehaald.

PSG verloor drie van de laatste vijf competitiewedstrijden. De wisselvalligheid kunnen de Parijzenaars zich overigens wel permitteren in de Ligue 1. De koploper geniet een voorsprong van vijftien punten op naaste belager Olympique Marseille, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. Monaco is de nummer zeven van Frankrijk.

Juventus maakt geen fout na CL-uitschakeling

In Italië voorkwam Juventus dat het na de verrassende uitschakeling in de Champions League ook in eigen land steken liet vallen. Hekkensluiter Salernitana werd in Turijn met 2-0 verslagen.

De thuisploeg kwam al in de vijfde minuut op voorsprong dankzij Paulo Dybala, die scoorde na een assist van Dusan Vlahovic. De Servische spits maakte er na een half uur zelfs 2-0 van, op aangeven van Mattia De Sciglio. Dat was ook de eindstand. Bij Juventus deed Matthijs de Ligt de hele wedstrijd mee.

Juventus blijft ondanks de zege voorlopig steken op de vierde plaats in de Serie A. Koploper AC Milan heeft zeven punten meer. Ook Napoli en Internazionale staan boven de ploeg van trainer Massimiliano Allegri.

AS Roma won de derby tegen Lazio met 3-0. Tammy Abraham scoorde tweemaal voor de thuisploeg en Lorenzo Pellegrini was eenmaal trefzeker. Rick Karsdorp gaf de assist op de 2-0 van Abraham. Dankzij de zege neemt Roma de vijfde plek over van Lazio.

