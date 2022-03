FC Groningen heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal door concurrent FC Utrecht te verslaan. De ploeg van trainer Danny Buijs was mede dankzij een uitstekende start met 1-3 te sterk in Stadion Galgenwaard.

Na tien minuten spelen leidde Groningen al met 0-2 door doelpunten van Mo El Hankouri (penalty) en Michael de Leeuw. Bart Ramselaar maakte het vlak na rust weer spannend met de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker van FC Utrecht bleef uit. Groningen maakte er vlak voor tijd via Jørgen Strand Larsen zelfs nog 1-3 van.

Het is de vijfde keer in de laatste zes wedstrijden dat FC Utrecht niet weet te winnen, waardoor de positie van trainer René Hake verder onder druk komt te staan. De Domstedelingen verloren ook van Heracles Almelo en PSV en speelden gelijk tegen Go Ahead Eagles en Vitesse. Alleen sc Heerenveen (1-2) werd geklopt.

Nummer acht FC Groningen bleef voor de vijfde wedstrijd op rij ongeslagen en verkleint het gat met nummer zeven FC Utrecht van zeven naar vier punten. De nummers vijf tot en met acht mogen meedoen aan de play-offs voor Europees voetbal, mits bekerfinalisten Ajax en PSV in de top twee eindigen.

Michael de Leeuw was in de openingsfase goud waard voor FC Groningen. Michael de Leeuw was in de openingsfase goud waard voor FC Groningen. Foto: ANP

FC Utrecht dramatisch van start voor eigen publiek

Uitgerekend in een belangrijke wedstrijd om een plek in de play-offs liet FC Utrecht het in de beginfase afweten. Na amper twee minuten spelen haalde doelman Fabian de Keijzer de uitgebroken De Leeuw onderuit. Scheidsrechter Dennis Higler dacht aan een schwalbe, maar werd gecorrigeerd door de VAR. Na het bekijken van de beelden wees hij alsnog naar de stip. El Hankouri schoot vervolgens feilloos raak van 11 meter.

De 0-2 liet niet lang op zich wachten. De Leeuw kreeg de bal uitstekend voor zijn voeten en schoot schitterend raak, laag in de rechterhoek buiten bereik van De Keijzer. Na een kwartier had Anastasios Douvikas wat terug moeten doen voor FC Utrecht, maar hij maaide van dichtbij over de bal heen.

Vlak na rust viel de aansluitingstreffer alsnog. Doelman Peter Leeuwenburgh verwerkte een voorzet niet goed, waarna Ramselaar raak kon schieten. Groningen kreeg direct weer goede mogelijkheden en raakte de paal via De Leeuw, maar het was FC Utrecht dat in het laatste half uur aandrong.

Ramselaar (schot) en Douvikas (kopbal naast en in handen van Leeuwenburgh) kregen goede mogelijkheden, maar Groningen hield stand en vergrootte de marge in de 89e minuut zelfs nog naar twee. Strand Larsen schoot knap raak en drukte FC Utrecht dieper in de zorgen.

