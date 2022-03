Feyenoord begint zondag met verdedigers Tyrell Malacia en Gernot Trauner aan de Klassieker tegen Ajax. De Amsterdammers starten met de gebruikelijke elf in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Ajax Onana; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller en Tadic.

Opstelling Feyenoord Marciano; Geertruida, Senesi, Trauner, Malacia; Toornstra, Aursnes, Til; Nelson, Dessers en Sinisterra

Malacia ontbrak afgelopen donderdag in de Conference League-wedstrijd tegen FK Partizan (3-1-winst) vanwege een lichte blessure, maar trainde zaterdag weer mee. De linksback is fit genoeg om te starten. Trauner en Marcus Pedersen ontbraken eveneens tegen Partizan door een coronabesmetting.

Trauner vormt achterin een centraal duo met Marcos Senesi. Trainer Arne Slot, die tegen Ajax eveneens terugkeert na een positieve coronatest, laat Pedersen op de bank beginnen. Hij kan verder niet beschikken over de geblesseerde doelman Justin Bijlow en de geschorste Orkun Kökçü.

Ajax begint met de bekende elf namen aan de kraker tegen Feyenoord. Dat betekent onder meer dat middenvelder Davy Klaassen genoegen moet nemen met een reserverol.

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord begint om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De eerste ontmoeting tussen de twee rivalen dit seizoen eindigde in De Kuip in een 0-2-overwinning voor Ajax.

De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat nog altijd aan kop in de Eredivisie, maar het verschil met naaste belager PSV is slechts twee punten. De Eindhovenaren spelen om 16.45 uur een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Feyenoord heeft momenteel acht punten minder dan Ajax.

