PSV-Fortuna Sittard ·

73' Wéér geen treffer voor PSV. Dit keer is het Noni Madueke die door de verdedigende stellingen van Fortuna Sittard breekt. De rechtsbuiten dribbelt naar doelman Yanick van Osch en schiet de bal vervolgens met zijn linkerbeen naast. PSV is veel en veel sterker dan Fortuna Sittard, maar drukt dat na rust niet uit in de score. Zodoende is het altijd nog 'maar' 3-0.