Ajax-Feyenoord ·

12' Ajax loopt vanaf de aftrap in de eigen Johan Cruijff ArenA in Amsterdam achter de feiten aan. Het spel van de ploeg van trainer Erik ten Hag is bijzonder slordig en erg gehaast. Feyenoord voetbalt veel makkelijker en is ook sterker in de duels. Dat vraagt om een list van Ten Hag. "Voetballen! Voetballen! Voetballen!", klinkt in het stadion.