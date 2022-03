Lasse Schöne lachte zaterdagavond als een boer met kiespijn na het doelpuntloze gelijkspel van NEC tegen Sparta Rotterdam. De Nijmegenaren hoopten vlak na rust tevergeefs op een strafschop.

Een schot van Cas Odenthal uit een corner belandde via de arm van Sparta-aanvoerder Adil Auassar niet in het doel, maar tegen de paal. Kamphuis floot niet voor een strafschop en hij werd niet gecorrigeerd door VAR Robin Hensgens, die wel uitvoerig naar het moment keek.

"Dit is toch duidelijk hands, of niet?", zei de 35-jarige Schöne na afloop vol ongeloof toen hij bij ESPN de beelden te zien kreeg. "Hij blokt het schot op doel met zijn elleboog. Ik ga er niks meer van zeggen. We lachen er nu toch ook om."

"Dat we niet hebben gewonnen, ligt niet aan de VAR vandaag, maar dit soort momenten kunnen wel helpen. Als we toch die vijfhonderd camera's in de stadions hebben, dan is dit wel ongelooflijk. Ik weet niet of ze in Zeist naar de wc waren, maar dat lijkt er wel op."

Lasse Schöne is vol ongeloof over het handelen van de VAR. Lasse Schöne is vol ongeloof over het handelen van de VAR. Foto: ANP

Kamphuis biedt excuses aan, Meijer wil er niks meer over zeggen

Het was de derde keer in korte tijd dat het NEC niet meezat met arbitrale beslissingen. Tegen AZ (1-3-verlies) scoorde aanvaller Jesper Karlsson nadat hij de bal met de arm had aangenomen. Vorige week kreeg Souffian El Karouani in de verloren uitwedstrijd tegen FC Groningen (4-3) een directe rode kaart voor een vermeende kopstoot. Die kaart werd later geseponeerd.

"We hebben heel veel geluk gehad met de VAR, ja", zei Schöne op cynische toon. "Ik vind alle drie de momenten erg, want ze zijn alle drie overduidelijk. Dit gaat ons tegenzitten. De laatste weken sta ik hier alleen maar over te praten."

Scheidsrechter Kamphuis verscheen na NEC-Sparta niet voor de camera, maar zou volgens de Gelderlander zijn excuses hebben aangeboden aan trainer Rogier Meijer. De coach van NEC wilde er zelf niet te veel woorden aan vuil maken.

"Ik heb me voorgenomen daar niks meer over te zeggen. Dat is moeilijk, maar ik blijf erbij. Volgens mij spreken de beelden voor zich. We gaan het niet meer terugdraaien en ik wil hier niet elke week op terugkomen", aldus Meijer.