Oud-aanvoerder John Terry probeert samen met een groep supporters van Chelsea een deel van de Londense club in handen te krijgen. De vertrokken Russische eigenaar Roman Abramovich zette Chelsea begin deze maand in de verkoop.

De 41-jarige Terry wil er met het 'True Blues Consortium' voor zorgen dat "de geschiedenis en het erfgoed van Chelsea" gewaarborgd blijven als de club een nieuwe eigenaar krijgt. Ook voormalig Chelsea-speelster Claire Rafferty, ondernemers en fans hebben zich aangesloten bij de groep, die 10 procent van de aandelen wil bemachtigen.

"Chelsea is 22 jaar lang zo'n belangrijk deel van mijn leven geweest", schrijft Terry zaterdag op Twitter. "Ik wil dat de geschiedenis en het erfgoed van de club worden beschermd terwijl we een nieuw tijdperk ingaan met gelijkgestemde mensen die dezelfde langetermijnvisie hebben om de beste voetbalclub ter wereld op te bouwen."

Fans zouden zich voor een bedrag vanaf 100 pond (bijna 120 euro) kunnen aansluiten bij het initiatief. "Ik heb het True Blues Consortium ontmoet en gesproken. Ik weet dat ze het begrijpen", aldus Terry, die 713 officiële wedstrijden voor Chelsea speelde. Hij werd onder meer vijf keer landskampioen en won de Champions League met 'The Blues'.

John Terry won in 2012 de Champions League met Chelsea. John Terry won in 2012 de Champions League met Chelsea. Foto: Getty Images

Al drie potentiële kopers voor Chelsea

Drie potentiële kopers hebben zich inmiddels gemeld om Chelsea over te nemen: de Amerikaanse familie Ricketts, die eigenaar is van honkbalclub Chicago Cubs, de Britse projectontwikkelaar Nick Candy en het koppel Martin Broughton en Sebastian Coe, de voorzitter van de internationale atletiekfederatie World Athletics.

Het is onduidelijk wanneer Chelsea daadwerkelijk verkocht kan worden. De club heeft te maken met flinke beperkingen sinds de Britse overheid de tegoeden van Abramovich besloot te bevriezen. Chelsea mag onder meer geen losse wedstrijdtickets verkopen en niet over spelerscontracten onderhandelen.

Abramovich is sinds 2003 de eigenaar van Chelsea. Onder het bewind van de steenrijke Rus vestigde de Premier League-club zich in de wereldtop. Chelsea lijkt de landstitel dit seizoen te kunnen vergeten, maar de ploeg van trainer Thomas Tuchel zit nog wel in de FA Cup en de Champions League.