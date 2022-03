FC Twente heeft zaterdag een succesvolle reeks in de Eredivisie in stand gehouden dankzij een overwinning op PEC Zwolle. De tukkers boekten in De Grolsch Veste een 1-0-zege.

Daan Rots maakte in de negentiende minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. De aanvaller van Twente hoefde de bal alleen nog maar binnen te tikken na goed voorbereidend werk van Michel Vlap.

FC Twente maakte in de eerste helft indruk, maar werd na rust geregeld aan het wankelen gebracht door PEC Zwolle. Thomas van den Belt kreeg de grootste kans namens de bezoekers. Zijn poging ging er dankzij een indrukwekkende reflex van Lars Unnerstall niet in.

In de slotfase kreeg Twente via de omschakeling kansen op meer doelpunten, maar mede dankzij goed keeperswerk van Kostas Lamprou bleef de schade voor PEC beperkt. Daar kopen de Zwollenaren weinig voor, want door de nederlaag staan ze nog altijd onderaan in de Eredivisie.

FC Twente-trainer Ron Jans zat vanwege een coronabesmetting niet op de bank tegen PEC. Assistent-coach Ivar van Dinteren nam de honneurs waar namens de Enschedeërs.

De spanning en druk neemt met de week toe bij PEC Zwolle. Foto: ANP

Twente presteert goed in tweede seizoenshelft

Met de zege op PEC houdt Twente een succesvolle reeks in stand. De ploeg uit Enschede is vijf wedstrijden op rij ongeslagen en de laatste nederlaag dateert van halverwege februari. Toen werd er met 5-0 verloren op bezoek bij Ajax.

Het verlies in de Johan Cruijff ArenA is de enige competitienederlaag van de Enschedeërs na de winterstop. Sinds de hervatting won Twente zeven duels en speelde het één keer gelijk. In de KNVB-beker werd wel verloren van AZ.

Twente nadert dankzij de goede serie Feyenoord op de ranglijst. De Rotterdammers staan op de vierde plek en hebben één punt meer dan Twente. De vierde plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de Europa League, indien Ajax en PSV als nummers een en twee eindigen.

Feyenoord heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld. De ploeg van trainer Arne Slot komt zondag in actie in De Klassieker tegen Ajax. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 14.30 uur.