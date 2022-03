De voetbalsters van Ajax hebben zaterdag de finale van de KNVB-beker bereikt. De Amsterdammers waren in de halve eindstrijd op eigen veld met 1-0 te sterk voor Excelsior.

Chasity Grant maakte het enige doelpunt van de wedstrijd op De Toekomst. De enkelvoudig Oranje-international tikte van dichtbij raak na een voorzet van Eshly Bakker.

In de finale speelt Ajax op 4 juni tegen PSV of ADO Den Haag. Die twee ploegen staan zondag in Eindhoven tegenover elkaar in de andere halve eindstrijd.

Als Ajax de finale wint, is het met vijf KNVB-bekers alleen recordhouder. Op dit moment deelt de club het record nog met Fortuna Wormerveer en SV Saestum.

Vorig seizoen veroverde PSV de KNVB-beker door in de eindstrijd ADO Den Haag (1-0) te verslaan. Het was de eerste prijs in de clubgeschiedenis voor de Eindhovenaren.