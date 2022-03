Go Ahead Eagles heeft zaterdag een klinkende 3-0-overwinning geboekt op SC Cambuur. Door de zege hoeven de Deventenaren voorlopig niet meer naar beneden te kijken in de Eredivisie.

Go Ahead opende de score in de 25e minuut met enig fortuin. Go Ahead-verdediger Joris Kramer verlengde de bal vanuit een hoekschop, waarna de bal via de borst van Cambuur-middenvelder Mees Moedemakers in het doel viel: 1-0.

De Deventenaren bleven ook na de openingstreffer heersen en breidden de voorsprong verdiend uit tot 3-0. Middenvelder Luuk Brouwers tekende met zijn zevende van het Eredivisie-seizoen nog voor rust voor de 2-0, waarna Mats Deijl in de slotfase de eindstand op het bord zette.

Door de zege lijkt Go Ahead een zorgeloos slot van de competitie tegemoet te gaan. De ploeg van trainer Kees van Wonderen staat nu op dertig punten en houdt zes ploegen onder zich. De degradatiezone lijkt daarmee op veilige afstand.

Cambuur was mede door de afwezigheid van Erik Schouten en Tom Boere tandeloos in De Adelaarshorst. De Friezen staan dankzij een goede seizoenstart nog op de negende plek, maar wonnen slechts één van de laatste elf wedstrijden in de Eredivisie.

Later op de avond staan er nog twee Eredivisie-wedstrijden op het programma. FC Twente neemt het op tegen PEC Zwolle (aftrap 20.00 uur) en NEC ontvangt Sparta Rotterdam (aftrap 21.00 uur).

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie